Smartphone e occhiali usati: a Cassano Magnago torna la raccolta solidale del Lions Club

A Cassano Magnago la tecnologia obsoleta e i vecchi occhiali diventano una risorsa per l’ambiente e per chi ha bisogno. Il Lions Club Gallarate Seprio ha dato il via alla seconda edizione della campagna di raccolta di smartphone e occhiali usati, un’iniziativa che punta a ridurre l’impatto ecologico dei rifiuti elettronici e a sostenere progetti di solidarietà. Grazie alla collaborazione del socio Andrea Pisani e di diverse attività commerciali della città, i cittadini potranno disfarsi correttamente di dispositivi guasti o inutilizzati, contribuendo al recupero di materiali preziosi.

Un aiuto concreto per l’ambiente

L’iniziativa si inserisce nel service nazionale «Club a impatto 0» e sposa gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. I numeri spiegano bene l’importanza di non gettare i vecchi cellulari nell’indifferenziata: produrre un solo smartphone richiede lo scavo di circa 30 chili di rocce, mentre il riciclo permette di recuperare fino al 96% dei componenti, tra cui oro, argento, palladio e terre rare. Ogni dispositivo correttamente smaltito garantisce un risparmio energetico di 1kWh e riduce le emissioni di CO2 di 0,8 chili. «Visto l’ottimo successo riscontrato durante la prima raccolta, siamo orgogliosi di riportare questo progetto dedicato alla salvaguardia ambientale e all’aiuto delle persone a Cassano Magnago» — Lilly Azzari, presidente del Lions Club Gallarate Seprio —.

Nuova vita agli occhiali usati

Oltre ai telefoni, la raccolta riguarda anche gli occhiali da vista non più utilizzati. Una volta raccolti, questi verranno inviati al centro Lions di Chivasso, in Piemonte, dove saranno puliti, riparati e classificati in base alla gradazione. Successivamente, i volontari si occuperanno della distribuzione a enti, associazioni e famiglie in difficoltà che ne abbiano fatto richiesta. Si tratta di un circolo virtuoso che trasforma un oggetto dimenticato in un cassetto in uno strumento essenziale per la qualità della vita di chi non può permettersi l’acquisto di nuove lenti.

Dove consegnare i materiali

Per facilitare la raccolta, il Club ha attivato una rete di “punti di consegna” presso diversi negozi e palestre della città. Il negozio Repair & Services di via Dante è il partner principale per i cellulari, con un impegno confermato fino alla fine del 2026. «Invitiamo i cittadini a portare i loro device tecnologici e gli occhiali usati per donargli una nuova vita ed aiutare fattivamente l’ambiente e il prossimo» — Lilly Azzari, presidente del Lions Club Gallarate Seprio —. L’iniziativa sarà promossa anche attraverso un videoclip emozionale realizzato da Sc Video Production per coinvolgere le fasce più giovani della popolazione.

I punti di raccolta a Cassano Magnago

Le scatole per depositare smartphone e occhiali sono disponibili presso: