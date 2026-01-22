Smog oltre i limiti: in provincia di Como stop a stufe e veicoli più inquinanti
Arpa Lombardia ha registrato per due giorni consecutivi il superamento della soglia di PM10, facendo scattare il piano regionale per la qualità dell’aria
Dopo il superamento per due giorni consecutivi dei limiti di PM10 nell’aria, registrato da Arpa Lombardia, scattano da domani – venerdì 23 gennaio – le misure temporanee antinquinamento di primo livello in tutta la provincia di Como. A innescare il provvedimento è l’accumulo di polveri sottili, aggravato da condizioni meteo favorevoli al ristagno degli inquinanti.
Limitazioni su riscaldamento e combustioni
Le misure, previste dalla delibera della Giunta regionale n. 5613 del 12 gennaio 2026, riguardano l’intero territorio provinciale. Sarà vietato l’utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa fino a tre stelle comprese, sarà obbligatoria la riduzione di un grado centigrado delle temperature massime nelle abitazioni e sarà vietato lo spandimento dei liquami zootecnici. Stop anche a ogni tipo di combustione all’aperto, ad eccezione dei falò e fuochi rituali legati a rievocazioni storiche o ricorrenze tradizionali riconosciute dai Comuni.
Restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti
Nei Comuni con oltre 30.000 abitanti, e in quelli che hanno aderito volontariamente, entrerà in vigore anche il divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino a euro 1 e diesel fino a euro 4 compresi, anche se dotati di filtro antiparticolato o iscritti al servizio Move-In. Le misure resteranno in vigore fino a nuove indicazioni, in base all’evoluzione dei dati ambientali monitorati da Arpa.
Tutte le informazioni disponibili online
Per conoscere nel dettaglio le misure attive, è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Lombardia dedicato alla qualità dell’aria. Il portale consente anche di attivare un servizio di notifiche personalizzate, via mail o sms, per ricevere aggiornamenti tempestivi sull’andamento dell’inquinamento e sull’attivazione delle misure temporanee.
