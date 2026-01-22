Varese News

Lombardia

Smog oltre i limiti: in provincia di Como stop a stufe e veicoli più inquinanti

Arpa Lombardia ha registrato per due giorni consecutivi il superamento della soglia di PM10, facendo scattare il piano regionale per la qualità dell’aria

inquinamento

Dopo il superamento per due giorni consecutivi dei limiti di PM10 nell’aria, registrato da Arpa Lombardia, scattano da domani – venerdì 23 gennaio – le misure temporanee antinquinamento di primo livello in tutta la provincia di Como. A innescare il provvedimento è l’accumulo di polveri sottili, aggravato da condizioni meteo favorevoli al ristagno degli inquinanti.

Limitazioni su riscaldamento e combustioni

Le misure, previste dalla delibera della Giunta regionale n. 5613 del 12 gennaio 2026, riguardano l’intero territorio provinciale. Sarà vietato l’utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa fino a tre stelle comprese, sarà obbligatoria la riduzione di un grado centigrado delle temperature massime nelle abitazioni e sarà vietato lo spandimento dei liquami zootecnici. Stop anche a ogni tipo di combustione all’aperto, ad eccezione dei falò e fuochi rituali legati a rievocazioni storiche o ricorrenze tradizionali riconosciute dai Comuni.

Restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti

Nei Comuni con oltre 30.000 abitanti, e in quelli che hanno aderito volontariamente, entrerà in vigore anche il divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino a euro 1 e diesel fino a euro 4 compresi, anche se dotati di filtro antiparticolato o iscritti al servizio Move-In. Le misure resteranno in vigore fino a nuove indicazioni, in base all’evoluzione dei dati ambientali monitorati da Arpa.

Tutte le informazioni disponibili online

Per conoscere nel dettaglio le misure attive, è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Lombardia dedicato alla qualità dell’aria. Il portale consente anche di attivare un servizio di notifiche personalizzate, via mail o sms, per ricevere aggiornamenti tempestivi sull’andamento dell’inquinamento e sull’attivazione delle misure temporanee.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.