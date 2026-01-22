Smog oltre i limiti: in provincia di Como stop a stufe e veicoli più inquinanti

Dopo il superamento per due giorni consecutivi dei limiti di PM10 nell’aria, registrato da Arpa Lombardia, scattano da domani – venerdì 23 gennaio – le misure temporanee antinquinamento di primo livello in tutta la provincia di Como. A innescare il provvedimento è l’accumulo di polveri sottili, aggravato da condizioni meteo favorevoli al ristagno degli inquinanti.

Limitazioni su riscaldamento e combustioni

Le misure, previste dalla delibera della Giunta regionale n. 5613 del 12 gennaio 2026, riguardano l’intero territorio provinciale. Sarà vietato l’utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa fino a tre stelle comprese, sarà obbligatoria la riduzione di un grado centigrado delle temperature massime nelle abitazioni e sarà vietato lo spandimento dei liquami zootecnici. Stop anche a ogni tipo di combustione all’aperto, ad eccezione dei falò e fuochi rituali legati a rievocazioni storiche o ricorrenze tradizionali riconosciute dai Comuni.

Restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti

Nei Comuni con oltre 30.000 abitanti, e in quelli che hanno aderito volontariamente, entrerà in vigore anche il divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino a euro 1 e diesel fino a euro 4 compresi, anche se dotati di filtro antiparticolato o iscritti al servizio Move-In. Le misure resteranno in vigore fino a nuove indicazioni, in base all’evoluzione dei dati ambientali monitorati da Arpa.

Tutte le informazioni disponibili online

Per conoscere nel dettaglio le misure attive, è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Lombardia dedicato alla qualità dell’aria. Il portale consente anche di attivare un servizio di notifiche personalizzate, via mail o sms, per ricevere aggiornamenti tempestivi sull’andamento dell’inquinamento e sull’attivazione delle misure temporanee.