Soci All Time racconta la fotografia: l’intervista con Massimo Mariani di Foto Cine Club Varese

La fotografia come passione, linguaggio e strumento di conoscenza. È stato questo il filo conduttore della puntata di Soci All Time, il format di Radio Materia realizzato con Csv Insubria, che ha ospitato Massimo Mariani, presidente e fondatore del Foto Cine Club Varese.

«Il weekend è il momento ideale per fotografare – racconta Mariani – ma per noi la fotografia non si ferma mai: il nostro ritrovo è il martedì sera, ed è lì che la passione continua anche durante la settimana».

Una passione nata presto

Il rapporto di Massimo Mariani con la fotografia affonda le radici lontano nel tempo. «Ho iniziato giovanissimo, durante il servizio militare, con la vecchia macchina fotografica analogica di mio padre, una Contessa degli anni Cinquanta», spiega. Proprio in quel periodo nasce non solo l’interesse per lo scatto, ma anche per lo studio della fotografia: luce, composizione, linguaggio visivo.

Un percorso che lo ha portato prima nelle associazioni fotografiche e poi anche nel mondo professionale, tra fotografia industriale, still life, cataloghi e pubblicità. «Lavoravo anche con il banco ottico e pellicole di grande formato: un mondo completamente diverso da quello amatoriale, ma estremamente formativo».

La nascita del Foto Cine Club Varese

Il Foto Cine Club Varese nasce nel 2018 da un’esigenza precisa: creare uno spazio diverso, in cui alla tecnica si affiancasse in modo forte la cultura fotografica. «Non riuscivo a trovare quel feeling che cercavo in altre associazioni – racconta Mariani – così ho deciso di creare qualcosa di nuovo».

Una scelta che ha dato vita a un’associazione giovane ma molto attiva, che oggi conta una quindicina di soci e che collabora con altri circoli del territorio e della Lombardia. Mariani è infatti anche impegnato nella Federazione Italiana Fotografia, dove ricopre il ruolo di responsabile eventi culturali per la Lombardia Ovest.

Fotografia come cultura e confronto

Il cuore dell’attività del Foto Cine Club Varese è la formazione condivisa. Serate di approfondimento, incontri con docenti e fotografi, audiovisivi e lettura delle immagini. «Cerchiamo di non fare qualcosa solo per noi, ma di aprirci il più possibile – spiega – perché la crescita fotografica avviene attraverso il confronto».

Tra gli appuntamenti più significativi, le serate dedicate ai grandi maestri della fotografia, come quella su Mario Giacomelli, e gli incontri su temi come il portfolio fotografico e il linguaggio dell’immagine. «Fare fotografia non significa solo saper usare una macchina fotografica, ma sapere cosa si sta fotografando e perché».

Oltre la tecnica

In un’epoca dominata dal digitale e dagli smartphone, il messaggio che emerge è chiaro: l’attrezzatura non è tutto. «Le macchine oggi sono super automatizzate – sottolinea Mariani – ma una bella fotografia nasce dalla testa, non dalla macchina». A dimostrarlo sono i grandi maestri: «Cartier-Bresson ha fatto capolavori con una Leica e un 50 mm. Giacomelli ha fotografato per cinquant’anni con la stessa macchina».

Per chi vuole avvicinarsi alla fotografia, il consiglio è semplice ma fondamentale: «Prima ancora di un corso, serve un circolo fotografico. Senza confronto non c’è crescita».