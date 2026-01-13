Soci All Time si tinge di musica: a Radio Materia arriva il coro anemone

La musica come linguaggio universale, capace di unire storie, voci e culture diverse. È questo il filo conduttore della nuova puntata di Soci All Time, format radiofonico pensato con Csv Insubria che in onda su Radio Materia, la web radio di Materia che racconta, settimana dopo settimana, l’anima del terzo settore della provincia di Varese.

Ospiti della puntata di martedì 13 gennaio Elena Antonioli e Dorelia Lipsa del Coro Anemone di Ispra, protagonista di una puntata tutta dedicata alla musica e alla vita associativa che nasce dall’incontro tra persone e passioni condivise.

«Il nostro è un coro femminile e per noi è importante sottolinearlo», ha spiegato Dorelia. «Siamo nate due anni fa e abbiamo la nostra sede a Ispra, in provincia di Varese. Tutte arriviamo da esperienze corali precedenti: c’è un gruppo di amiche che già cantavano insieme».

Ma il Coro Anemone non è solo una realtà musicale. È anche un laboratorio culturale, dove le differenze diventano valore aggiunto. «Una delle nostre caratteristiche principali è la multiculturalità», ha aggiunto Antonioli. «Abbiamo coriste che provengono da diverse parti d’Europa e questo arricchisce profondamente il messaggio che vogliamo portare avanti».

Un messaggio che passa anche attraverso le lingue: il repertorio del coro spazia infatti tra più idiomi, dall’italiano alle lingue straniere, riflettendo l’identità aperta e inclusiva del gruppo. «Cantiamo in molte lingue ed è parte della nostra missione: usare la musica come ponte tra culture».

Un incontro che conferma come, anche attraverso il canto, il terzo settore sappia raccontare una provincia viva, plurale e in continuo dialogo con il mondo.