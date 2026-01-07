Varese News

Solaro riscopre il fascino del riuso con “Vintage”, il Mercatino del baratto e dell’usato

Il primo appuntamento è in programma domenica 11 gennaio dalle 9.00 alle 18.00, con decine di espositori pronti a dare nuova vita a oggetti, accessori, arredi e curiosità dal sapore retrò

11 Gennaio 2026

Il 2026 porta a Solaro una nuova iniziativa promossa dalla Pro loco in collaborazione con l’associazione “Mi ritorni in mente” e con il patrocinio del Comune: ogni seconda domenica del mese piazza Libertà si trasformerà in un piccolo viaggio nel tempo grazie a “Vintage”, il nuovo mercatino del baratto e dell’usato.

Il primo appuntamento è in programma domenica 11 gennaio dalle 9.00 alle 18.00, con decine di espositori pronti a dare nuova vita a oggetti, accessori, arredi e curiosità dal sapore retrò. Una giornata all’insegna del riuso, pensata non solo per valorizzare il centro cittadino ma anche per favorire una cultura del consumo più sostenibile e consapevole, riducendo gli sprechi e promuovendo il recupero.

Un’occasione per appassionati, curiosi e famiglie per scoprire pezzi unici, scambiare oggetti dimenticati e incontrarsi. Per rendere ancora più accogliente l’esperienza, la Pro loco, in collaborazione con la “Fabbrica delle Feste” di Solaro, curerà anche un punto ristoro con cioccolata calda e popcorn.

