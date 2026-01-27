Solbiate Olona, il Giorno della Memoria tra raccoglimento e testimonianza

Si è svolta martedì 27 gennaio 2026 a Solbiate Olona la commemorazione del Giorno della Memoria, promossa dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Aldo Moro e la sezione locale dell’ANPI. Una giornata intensa, dedicata al ricordo delle vittime della Shoah e alla trasmissione della memoria alle nuove generazioni.

Dopo la visita al Memoriale della Shoah, le iniziative sono proseguite al Parco della Memoria, dove si è tenuto un momento di raccoglimento aperto alla popolazione. Il parco è dedicato a Irena Sendler, simbolo di coraggio e umanità, e ospita il monumento realizzato dall’architetto Pietro Galli, concittadino e membro ANPI recentemente scomparso.

Rivolgendosi ai ragazzi, il sindaco Lucio Ghioldi ha pronunciato un discorso intenso e partecipato:

*“Care ragazze e cari ragazzi,

oggi non siamo qui solo per una cerimonia. Siamo qui per ricordare, e ricordare è una delle responsabilità più grandi che abbiamo. Il Giorno della Memoria ci chiede di fermarci e di pensare a ciò che è accaduto quando l’odio, l’indifferenza e la discriminazione hanno preso il posto dell’umanità. Milioni di persone hanno perso la vita perché considerate ‘diverse’, perché qualcuno ha deciso che non avevano diritto di esistere.

Ma oggi, in questo parco, ricordiamo anche una luce dentro quel buio: Irena Sendler. Una donna che, rischiando la propria vita, salvò migliaia di bambini ebrei dal ghetto di Varsavia. Non era un’eroina con poteri speciali. Era una persona normale che ha fatto una scelta straordinaria: non voltarsi dall’altra parte.

Questo Parco della Memoria è dedicato a lei. E il monumento che vedete è stato realizzato da un nostro concittadino, l’architetto Pietro Galli, membro dell’ANPI, che ci ha lasciati da poco. Con la sua opera ha voluto trasformare il ricordo in qualcosa di visibile, concreto, che restasse nel tempo. Anche questo è un modo di testimoniare: usare il proprio talento per tenere viva la memoria.

Ragazzi, la storia non serve solo a sapere cosa è successo.

Serve a capire da che parte vogliamo stare oggi.

Ogni volta che difendete qualcuno che viene escluso,

ogni volta che scegliete il rispetto invece della presa in giro,

ogni volta che dite ‘non è giusto’ davanti a un’ingiustizia,

state facendo la vostra parte contro l’indifferenza che ha reso possibili tragedie come la Shoah.

La memoria non è solo passato.

La memoria è una scelta quotidiana.

Sta a noi, e soprattutto a Voi, che siete il futuro, fare in modo che certe pagine non si ripetano mai più.

Grazie per essere qui, per ascoltare e per portare avanti questo ricordo.”*

La mattinata è poi proseguita al Centro Socio Culturale con la proiezione, riservata alle scuole, del film “La cartolina di Elena”, seguita dalla presentazione dei disegni realizzati dagli studenti. Un percorso educativo che ha unito memoria, cultura e responsabilità civile.