Sold out a Materia per Mario Calabresi: l’incontro in diretta sui social VareseNews
Per venire incontro alle numerose richieste abbiamo deciso di trasmettere online l’evento di questa sera, martedì 20 gennaio
Ha fatto registrare il tutto esaurito l’incontro “Alzarsi all’alba, dialogo con Mario Calabresi”, in programma questa sera, martedì 20 gennaio, alle ore 21 a Materia Spazio Libero. Le richieste di partecipazione hanno superato la disponibilità dei posti, confermando il grande interesse per l’appuntamento.
Per permettere a tutti di seguire la serata, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Varesenews.
Al centro dell’incontro il libro Alzarsi all’alba, che invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della tenacia, raccontando come la fatica possa trasformarsi in un gesto d’amore. Attraverso un mosaico di vite spesso invisibili, Mario Calabresi accompagnerà il pubblico in un percorso senza retorica, attento e profondamente umano, capace di restituire dignità e riconoscimento.
GLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO A MATERIA
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.