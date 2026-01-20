Sold out a Materia per Mario Calabresi: l’incontro in diretta sui social VareseNews

Varese News

Per venire incontro alle numerose richieste abbiamo deciso di trasmettere online l’evento di questa sera, martedì 20 gennaio

mario calabresi

Ha fatto registrare il tutto esaurito l’incontro “Alzarsi all’alba, dialogo con Mario Calabresi”, in programma questa sera, martedì 20 gennaio, alle ore 21 a Materia Spazio Libero. Le richieste di partecipazione hanno superato la disponibilità dei posti, confermando il grande interesse per l’appuntamento.

Per permettere a tutti di seguire la serata, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Varesenews.

Al centro dell’incontro il libro Alzarsi all’alba, che invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della tenacia, raccontando come la fatica possa trasformarsi in un gesto d’amore. Attraverso un mosaico di vite spesso invisibili, Mario Calabresi accompagnerà il pubblico in un percorso senza retorica, attento e profondamente umano, capace di restituire dignità e riconoscimento.

GLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO A MATERIA

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 20 Gennaio 2026
