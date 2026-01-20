Sold out a Materia per Mario Calabresi: l’incontro in diretta sui social VareseNews

Ha fatto registrare il tutto esaurito l’incontro “Alzarsi all’alba, dialogo con Mario Calabresi”, in programma questa sera, martedì 20 gennaio, alle ore 21 a Materia Spazio Libero. Le richieste di partecipazione hanno superato la disponibilità dei posti, confermando il grande interesse per l’appuntamento.

Per permettere a tutti di seguire la serata, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Varesenews.

Al centro dell’incontro il libro Alzarsi all’alba, che invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della tenacia, raccontando come la fatica possa trasformarsi in un gesto d’amore. Attraverso un mosaico di vite spesso invisibili, Mario Calabresi accompagnerà il pubblico in un percorso senza retorica, attento e profondamente umano, capace di restituire dignità e riconoscimento.