Somma Lombardo celebra Sant’Agnese con la festa patronale

Archiviato il periodo natalizio, Somma Lombardo è pronta a ritrovarsi per la Festa Patronale di Sant’Agnese 2026, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. I festeggiamenti uniranno momenti religiosi, tradizioni popolari e iniziative conviviali, con il clou previsto sabato 24 gennaio in piazza Vittorio Veneto.

Cuore della giornata sarà l’accensione dei cilostrini del cilostar e della passera, il grande globo di carta pesta realizzato dalla Confraternita del Santissimo Sacramento, simbolo identitario della festa. Un momento che ogni anno richiama numerosi cittadini e visitatori.

Quella del 2026 sarà anche la prima Festa Patronale per don Paolo Fumagalli, arrivato a Somma Lombardo lo scorso settembre come prevosto e responsabile della Comunità Pastorale.

Il programma

Il calendario prenderà il via domenica 18 gennaio con la tradizionale distribuzione della busecca in piazza Vittorio Veneto (10 euro), accompagnata dai crostini della Confraternita (3 euro). È possibile portare la propria calderina per la punzonatura, con prenotazioni entro giovedì 15 gennaio.

Mercoledì 21 gennaio, festa liturgica di Sant’Agnese, alle ore 10.30 in Basilica si terrà la Celebrazione Eucaristica dedicata ai ragazzi delle scuole.

Il momento più atteso arriverà sabato 24 gennaio.

Dalle 14.30 alle 19.00 in piazza Vittorio Veneto sarà possibile acquistare l’agnello dolce: confezione grande farcita (20 euro) o due piccoli non farciti (5 euro), con prenotazioni entro giovedì 22 gennaio.

Alle 17.15 ritrovo presso la RSA Bellini e partenza della processione verso la piazza con il Corpo Musicale “La Cittadina”.

Alle 17.30 consegna dell’Agnesino d’Argento e accensione dei cilostrini, del cilostar e della passera.

Alle 18.15 in Basilica la Santa Messa Solenne con la presenza delle autorità civili.

Domenica 25 gennaio alle 10.00 Santa Messa Solenne: all’inizio della celebrazione verrà acceso il globo simbolo del martirio della giovane santa. Nel pomeriggio, alle 16.00, il tradizionale concerto offerto dall’Amministrazione comunale con l’Orchestra e Coro Ars Cantus.

I festeggiamenti si concluderanno lunedì 26 gennaio alle 18.00 con la Celebrazione Eucaristica in suffragio di tutti i defunti dell’anno 2025.

Informazioni e prenotazioni

Per prenotare busecca e agnello dolce: segreteria@sanluigi.it Segreteria parrocchiale 0331 256341 (9.30–12.00)

WhatsApp 377 5023518