Varese News

Gallarate/Malpensa

Somma Lombardo con le bandiere a mezz’asta vicina alle vittime dell’incendio di Crans-Montana

Il Comune esprime cordoglio e solidarietà dopo la tragedia che ha colpito la località svizzera: un gesto simbolico e le parole del sindaco per ricordare le giovani vite spezzate e sostenere le famiglie colpite

Generico 05 Jan 2026

Il sindaco e l’Amministrazione comunale si uniscono al dolore delle famiglie delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana, una sciagura che ha segnato in modo drammatico l’inizio del 2026, spezzando molte giovanissime vite.

«Il nostro pensiero e le nostre preghiere corrono a quanti, in questi primi giorni dell’anno, si sono trovati ad affrontare un dolore insopportabile e inspiegabile, la perdita di un figlio, e a quanti stanno soffrendo ricoverati negli ospedali. A loro il nostro più sincero augurio di riprendersi al più presto», ha dichiarato il sindaco Stefano Bellaria. «Ai familiari delle vittime e di tutti i ricoverati la nostra massima vicinanza».

In segno di rispetto, nella settimana che precede il lutto nazionale proclamato in Svizzera per venerdì 9 gennaio 2026, la bandiera su Palazzo Viani Visconti sarà esposta a mezz’asta e le luminarie festive verranno spente.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.