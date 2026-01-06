Somma Lombardo con le bandiere a mezz’asta vicina alle vittime dell’incendio di Crans-Montana

Il sindaco e l’Amministrazione comunale si uniscono al dolore delle famiglie delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana, una sciagura che ha segnato in modo drammatico l’inizio del 2026, spezzando molte giovanissime vite.

«Il nostro pensiero e le nostre preghiere corrono a quanti, in questi primi giorni dell’anno, si sono trovati ad affrontare un dolore insopportabile e inspiegabile, la perdita di un figlio, e a quanti stanno soffrendo ricoverati negli ospedali. A loro il nostro più sincero augurio di riprendersi al più presto», ha dichiarato il sindaco Stefano Bellaria. «Ai familiari delle vittime e di tutti i ricoverati la nostra massima vicinanza».

In segno di rispetto, nella settimana che precede il lutto nazionale proclamato in Svizzera per venerdì 9 gennaio 2026, la bandiera su Palazzo Viani Visconti sarà esposta a mezz’asta e le luminarie festive verranno spente.