Somma Lombardo festeggia i dieci anni di sacerdozio di don Matteo Moda
Il sacerdote è l'ultimo nativo della città a essere stato ordinato. Le celebrazioni, con qualche mese d'anticipo, in occasione della festa patronale di Sant'Agnese
In occasione della festa patronale di Sant’Agnese, domenica 25 gennaio la comunità di Somma Lombardo ha festeggiato con anticipo il decimo anniversario di ordinazione di don Matteo Moda.
Il sacerdote, ordinato nel 2016 e ultimo nativo della città, raggiungerà ufficialmente il traguardo dei dieci anni il prossimo 10 giugno. Il vicario parrocchiale di Appiano Gentile è stato accolto dai concittadini durante la celebrazione delle 10.
Nell’omelia don Matteo Moda ha indicato la figura di Sant’Agnese come esempio per i giovani che devono compiere scelte coraggiose, toccando poi il tema della carenza di vocazioni. Il sacerdote ha ricordato come un’ala del seminario sia chiusa da anni e molte stanze della teologia siano vuote, sottolineando che la vocazione nasce da un cuore che si dona totalmente al Signore.
Nel pomeriggio i festeggiamenti sono proseguiti con il concerto del Coro Divertimento Vocale, offerto dall’amministrazione comunale presente alle celebrazioni.
