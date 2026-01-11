Somma Lombardo, furto nella chiesa di San Rocco e nella sede della Pro loco di Coarezza
I ladri hanno colpito nella notte di Santo Stefano ma hanno portato a casa un magro bottino
Nella notte di Santo Stefano, ignoti hanno preso di mira due luoghi simbolo della frazione di Coarezza, a Somma Lombardo: la chiesetta di San Rocco e la sede della Pro loco.
I ladri hanno forzato l’ingresso della chiesetta di San Rocco, situata accanto al cimitero, e si sono impossessati della cassetta delle offerte. Un gesto che ha ferito la comunità locale più che per l’entità del danno economico, per il simbolo che rappresenta: un luogo sacro violato.
Il bottino, in ogni caso, è stato piuttosto magro. La cassetta era infatti già stata svuotata nei giorni precedenti da chi si occupa della manutenzione e gestione delle chiese della frazione.
Nella stessa notte, i malviventi si sono introdotti anche nella sede della Pro Loco di Coarezza. Anche in questo caso, i danni maggiori sono stati legati al disordine e alla violazione degli spazi più che al furto vero e proprio. I locali sono stati messi a soqquadro, ma non risulterebbero ammanchi rilevanti.
A ritrovare la cassetta delle offerte, abbandonata poco distante dalla chiesetta, sono stati il prevosto don Paolo Fumagalli e il diacono permanente Angelo Montalbetti.
