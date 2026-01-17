Sorpreso dagli agenti di polizia mentre fuma hashish nei bagni del Pronto Soccorso

È stato sorpreso mentre consumava hashish nei servizi igienici del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Varese. È quanto accaduto nella giornata di ieri, quando gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Posto di Polizia dell’ospedale, sono intervenuti durante le consuete attività di vigilanza.

Nel corso dei controlli, gli operatori hanno avvertito un forte odore di fumo provenire dai bagni aperti all’utenza, riconducibile al consumo di sostanza stupefacente. Insospettiti dalla situazione, i poliziotti hanno effettuato un immediato accertamento, individuando all’interno dei locali un uomo che aveva appena terminato di fumare uno spinello.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di una dose di hashish. La sostanza è stata quindi sequestrata dagli agenti. Al termine degli accertamenti, l’interessato è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. L’intervento si inserisce nell’attività di controllo svolta quotidianamente all’interno della struttura ospedaliera, finalizzata a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di pazienti, personale sanitario e cittadini che accedono al Pronto Soccorso.