Sospese a tempo indeterminato le sezioni Primavera della Fondazione Scuole Materne di Gallarate

La Fondazione Consorzio Scuole Materne di Gallarate ha comunicato alle famiglie la sospensione a tempo indeterminato delle sezioni Primavera a partire dall’anno scolastico 2026-2027. La decisione è stata formalizzata attraverso una lettera inviata ai genitori che avevano già effettuato l’iscrizione al servizio, attivo in tre scuole della Fondazione.

Nella comunicazione, il Consiglio di Amministrazione definisce la scelta «particolarmente complessa e sofferta», spiegando che la sospensione del servizio sperimentale è dovuta a «criticità di natura economica e tecnica che non consentono, allo stato attuale, di garantire la sostenibilità e la prosecuzione del servizio». La decisione, si legge ancora, tiene conto anche del calo delle iscrizioni e della presenza di posti disponibili in altri plessi comunali, in un’ottica di collaborazione con l’amministrazione comunale.

La notizia ha suscitato forte preoccupazione tra i genitori coinvolti, anche per i tempi della comunicazione, arrivata dopo che le iscrizioni erano già state raccolte e con classi complete. Sul tema interviene la consigliera comunale di minoranza Margherita Silvestrini, che critica duramente le modalità della scelta: «Le sezioni Primavera erano attive su tre scuole della Fondazione da alcuni anni. Oggi viene comunicata una scelta fatta successivamente alle iscrizioni, a classi già complete. È l’ennesima conferma che si fanno scelte sulle teste delle famiglie, che hanno fatto una scelta educativa e che oggi, in maniera tardiva, si trovano a fronteggiare la difficoltà – se non l’impossibilità – di trovare un’alternativa».

La sospensione delle sezioni primavera si aggiunge a un altro fronte aperto nei giorni scorsi: quello dell’aumento delle rette, anch’esso comunicato alle famiglie a iscrizioni avviate. Anche su questo punto Silvestrini solleva dubbi di legittimità e di metodo: «L’incremento delle rette ha suscitato un approfondimento in noi consiglieri. Nel regolamento della Fondazione viene stabilito che la modifica delle rette deve essere effettuata a seguito di comunicazione al comitato genitori, che deve precedere l’open day. Il primo open day si è tenuto il 22 novembre: mi chiedo se sia dunque legittimo questo aumento comunicato in questi giorni».

Secondo la consigliera, il problema non è solo nel merito delle decisioni, ma nel rapporto con le famiglie:

«Ancora una volta è stata fatta una scelta senza precedente comunicazione a chi usufruisce del servizio. Ora l’amministrazione si riempie la bocca su un’assemblea, ma sarebbe stato meglio un confronto preventivo con le famiglie. Ormai siamo abituati a un’amministrazione che sceglie secondo logiche non condivisibili e impone ciò che ha deciso».