Sosta selvaggia a Malpensa, 63 multe in un solo giorno

In vista delle Olimpiadi, anche per ragioni di sicurezza, si è intensificato il controllo delle forze dell’ordine sulla cosiddetta “sosta selvaggia” a Malpensa: sosta spesso pericolosa dal punto di vista della circolazione, in particolare sulle trafficate rampe di accesso al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano.

Nella giornata di martedì 27 gennaio sono stati controllati complessivamente 135 veicoli e sono “staccate” ben 63 multe a carico di persone che sostavano con il veicolo in modo irregolare, per lo più in attesa di amici, parenti o clienti da recuperare all’arrivo in aeroporto. Settimana scorsa erano state sessantuno le sanzioni.

Va ricordato che la Sea, gestore dell’aeroporto, ha introdotto una apposita area di sosta gratuita per chi deve attendere, in un punto quasi equidistante tra Terminal 1 e Terminal 2, entrambe raggiungibili in pochissimi minuti. Qui trovate tutte le informazioni sul tema.

Nella mattina di mercoledì 28 gennaio è invece stato attivato il dispositivo interforze di ordine pubblico predisposto dal Questore di Varese Carlo Mazza, con il coordinamento della Prefettura di Varese attraverso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzato a garantire, in questa prima fase, l’arrivo in sicurezza delle delegazioni sportive che saranno impegnate ai prossimi Giochi Olimpici Invernali Milano – Cortina 2026.

I servizi, diretti da un Dirigente della Questura, vedono il concorso di personale specialistico della Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali di Ferno e Somma Lombardo, nonché il coinvolgimento di tutti gli enti che a vario titolo concorrono alla sicurezza del grande evento: Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Areu, Protezione Civile della Provincia e Associazione Radio Amatori, oltre naturalmente al fondamentale contributo fornito dalla Direzione aeroportuale SEA.

L’intero dispositivo viene coordinato attraverso la neocostituita Sala Operativa Interforze allestita all’interno di spazi messi a disposizione da SEA per le esigenze di sicurezza dell’evento olimpico. Si tratta, nello specifico, di una vera e propria Centrale operativa, attiva H24, con tecnologie all’avanguardia, dove siedono tutti i rappresentanti delle Forze di Polizia e degli altri enti coinvolti per garantire una più rapida attivazione delle Forze in campo oltre alla massima diffusione e condivisione delle informazioni.