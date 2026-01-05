Sostegno alle tradizioni: da Regione Lombardia fondi per sagre e fiere storiche

Da Regione Lombardia arrivano nuovi fondi per la tutela delle tradizioni locali. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno, presentato dal gruppo Lega, che stanzia 250.000 euro specifici per il sostegno di sagre tipiche e fiere storiche. La misura punta a valorizzare quegli eventi che, su area pubblica, rappresentano un patrimonio sociale, culturale ed enogastronomico per le comunità lombarde, garantendo ossigeno a realtà che spesso si reggono sul volontariato.

Risorse per l’identità dei territori

Il finanziamento verrà erogato attraverso i canali della legge regionale 50/86, creando una linea riservata esclusivamente a manifestazioni che vantano un radicamento storico o che promuovono le tipicità dei diversi territori della regione. L’obiettivo non è solo culturale, ma anche economico: queste fiere attirano visitatori e generano ricadute positive per il commercio locale e le attività di vicinato.

Il commento di Emanuele Monti

Soddisfazione è stata espressa da Emanuele Monti, esponente varesino della Lega e presidente della IX commissione al Pirellone, che ha sottolineato l’importanza di queste realtà per il tessuto sociale lombardo.

« Le sagre tipiche e le fiere storiche svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere viva l’identità dei territori, nel promuovere tipicità e tradizioni e nel favorire volontariato e realtà locali » – ha dichiarato Emanuele Monti, presidente della IX Commissione in Consiglio regionale – « Con questo ordine del giorno abbiamo chiesto e ottenuto l’attivazione di una linea specifica da 250.000 euro destinata a promuovere questi eventi tipici e storici. Sostenere queste manifestazioni significa rafforzare il tessuto sociale e difendere le nostre radici, valorizzando le eccellenze che rendono unica la Lombardia ».