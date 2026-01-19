“Sotto il cielo della cultura”: a Cardano al Campo una giornata di dialogo e integrazione

A Cardano al Campo la solidarietà ha incontrato l’arte durante l’evento «Sotto il cielo della cultura», un’iniziativa che ha saputo richiamare l’attenzione della comunità locale e delle istituzioni. La manifestazione, svoltasi domenica 18 gennaio, è stata promossa dall‘associazione culturale e benefica Regala un sorriso-UKR APS con l’obiettivo di creare un ponte tra diverse culture attraverso la condivisione di momenti carichi di emozione e significato.

Un intreccio tra arte e identità

La giornata è stata concepita come un percorso volto a valorizzare l’identità culturale e il senso di appartenenza, trasformando Cardano al Campo in un centro di dialogo interculturale. «È stata una giornata intensa e carica di emozioni, che ha saputo unire arte, identità e solidarietà», commenta Oksana Tkachuk Trapani, presidente dell’associazione Regala un sorriso-UKR APS . Gli spazi della manifestazione hanno ospitato diverse espressioni artistiche che hanno fatto da cornice a una riflessione più profonda sul valore dell’integrazione e del sostegno reciproco.

La rete delle associazioni sul territorio

Il successo dell’iniziativa è stato decretato anche dalla partecipazione attiva di numerose realtà locali, che hanno risposto all’appello dell’associazione organizzatrice. La presenza di diversi volontari appartenenti ad altre sigle del territorio ha confermato l’esistenza di una rete sociale solida e pronta a collaborare per scopi benefici. L’incontro ha permesso di scambiare esperienze e rafforzare i legami tra chi, quotidianamente, si impegna nel settore del volontariato e della promozione culturale.

Il supporto delle istituzioni locali

A dare un segnale forte della vicinanza delle istituzioni è stata la partecipazione del primo cittadino. «È stato un grande onore accogliere tra i presenti il Sindaco, insieme ai volontari di altre associazioni del territorio, amici e ospiti», conclude Oksana Tkachuk Trapani. La presenza di Lorenzo Maria Aspesi ha sottolineato l’importanza che l’amministrazione comunale attribuisce a eventi che promuovono il dialogo tra comunità diverse, favorendo una convivenza armoniosa basata sulla conoscenza reciproca e sul supporto ai più fragili.