Spacciava in macchina, sequestrate 100 dosi di cocaina dalla polizia di Varese

Lo spaccio che cambia sistemi di rifornimento: dalle piazze “statiche” alle postazioni in auto per lo smercio della palline da mezzo grammo di coca.

Nel pomeriggio di martedì 27 gennaio, la Polizia di Stato di Varese ha tratto in arresto un cittadino albanese di 24 anni, colto in flagranza di reato mentre spacciava cocaina all’interno della propria auto.

I poliziotti della Squadra Mobile, nel corso di ordinari servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti e reati predatori, hanno notato un soggetto a bordo di un’autovettura percorrere strade secondarie con fare sospetto, come se stesse temporeggiando in attesa di qualcuno.

Poco dopo, infatti, è sopraggiunto un giovane che repentinamente si è fatto consegnare un involucro di piccole dimensioni per poi allontanarsi velocemente.

Tale dinamica è apparsa agli agenti riconducibile a una cessione di droga. Infatti, il giovane è stato subito fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina. Contestualmente, il conducente dell’autovettura è stato trovato in possesso di altre dosi già confezionate.

La successiva perquisizione domiciliare a Cairate ha permesso di rinvenire ulteriori 100 dosi di cocaina, nascoste in fazzolettini di carta e pronte per lo spaccio al dettaglio, oltre a una consistente somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Il ventiquattrenne è stato quindi arrestato e, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Varese, condotto presso la locale casa circondariale.