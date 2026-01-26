Varese News

Life

Sport e sostegno alla ricerca per la cura delle leucemia infantili nel lunedì di Radio Materia

La settimana sulla nostra www.radiomateria.it riparte con due appuntamenti: alle 14 facciamo il punto sullo sport del weekend e alle 16,30 avremo ospite Laura Solimine

Generico 26 Jan 2026

Sport del weekend e sostegno alla ricerca per la cura delle leucemie infantili sono i due temi degli appuntamenti in diretta oggi, lunedì, su Radio Materia.

La Materia dello Sport 14,00

Francesco Mazzoleni della redazione sportiva di Varesenews torna in diretta per fare il punto sui risultati delle squadre e degli atleti del nostro territorio. Parleremo di hockey, basket, pallavolo, sci e di calcio.

Soci All Time 16,30

Nel nostro appuntamento dedicato alle associazioni avremo con noi Laura Solimine, fondatrice dell’associazione “Insieme ad Andrea si può”, nata per sostenere la ricerca contro le leucemie infantili, in particolare del Centro Matilde Tettamanti. Dalla dolorosa storia culminata con la perdita del giovane figlio Andrea è nata l’associazione che raccoglie fondi per la ricerca.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.