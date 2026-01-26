Sport e sostegno alla ricerca per la cura delle leucemia infantili nel lunedì di Radio Materia
La settimana sulla nostra www.radiomateria.it riparte con due appuntamenti: alle 14 facciamo il punto sullo sport del weekend e alle 16,30 avremo ospite Laura Solimine
Sport del weekend e sostegno alla ricerca per la cura delle leucemie infantili sono i due temi degli appuntamenti in diretta oggi, lunedì, su Radio Materia.
La Materia dello Sport 14,00
Francesco Mazzoleni della redazione sportiva di Varesenews torna in diretta per fare il punto sui risultati delle squadre e degli atleti del nostro territorio. Parleremo di hockey, basket, pallavolo, sci e di calcio.
Soci All Time 16,30
Nel nostro appuntamento dedicato alle associazioni avremo con noi Laura Solimine, fondatrice dell’associazione “Insieme ad Andrea si può”, nata per sostenere la ricerca contro le leucemie infantili, in particolare del Centro Matilde Tettamanti. Dalla dolorosa storia culminata con la perdita del giovane figlio Andrea è nata l’associazione che raccoglie fondi per la ricerca.
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
