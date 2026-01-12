Sport, inclusione e movimento: al Palazzetto Cus di Varese un pomeriggio speciale con “Insubria Moving”

Sabato 17 gennaio al Palazzetto dell’Università dell’Insubria di Varese si conclude il progetto Insubria Moving con attività motorie aperte a studenti, famiglie e docenti

Sarà un pomeriggio all’insegna dello sport, del movimento e dell’inclusione quello in programma sabato 17 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30, al Palazzetto CUS dell’Università dell’Insubria di Varese. L’occasione è l’evento conclusivo di “Insubria Moving – Sperimenta il movimento”, progetto promosso nell’ambito di GameUPI 2.0 – Tutti in gioco, nessuno escluso.

Un’iniziativa aperta a studenti, famiglie e docenti, pensato per avvicinare i più giovani allo sport come strumento di crescita, espressione e benessere, con l’opportunità di provare diverse attività motorie in un contesto accogliente e partecipato.

Dallo sport paralimpico alla danza sospesa

A rendere ancora più speciale la giornata sarà la presenza di Alessandro Andreoni, atleta paralimpico di para ice hockey e futuro partecipante alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, che condividerà la sua storia personale fatta di passione, determinazione e sfide superate grazie allo sport.

Accanto al racconto dell’atleta, i partecipanti potranno mettersi in gioco sperimentando discipline diverse: dai tessuti aerei, proposti da Art&Elegance di Ada Ossola, alla ginnastica artistica con salti e acrobazie, fino alle arti marziali, che uniscono energia, tecnica e concentrazione. Un mix di attività che promuovono il corpo e la mente in una visione inclusiva del movimento.

Durante l’evento saranno proposte anche pause attive e momenti coreografici con dance crew, per mantenere alto il coinvolgimento e offrire continue opportunità di partecipazione. Il tutto si concluderà alle 16.15 con una merenda condivisa, simbolo di chiusura e convivialità.

Enti in rete per valorizzare sport e inclusione

“Insubria Moving” è l’appuntamento finale di un percorso territoriale promosso dalla Provincia di Varese come ente capofila, in collaborazione con numerosi partner: tra questi ATS Insubria, Università degli Studi dell’Insubria, Camera di Commercio di Varese, Ufficio Scolastico Provinciale, Agenzia Formativa di Varese, Società Canottieri Luino, Unione delle Province Lombarde, oltre a Prefettura e Comune di Varese in qualità di enti associati.

Il progetto si inserisce nel quadro nazionale di GameUPI 2.0, iniziativa dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e mira a valorizzare il movimento come strumento educativo e di inclusione per i giovani.

Collaborano alla realizzazione dell’evento anche Centro Gulliver e L’Aquilone, attivi sul fronte del benessere e della promozione sociale.

L’ingresso è libero, e a tutti i partecipanti è consigliato un abbigliamento comodo per vivere appieno l’esperienza.