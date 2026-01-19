Sport, Mamme in cerchio e musica progressive nel lunedì di Radio Materia
Si comincia alle 14 con lo sport del weekend e poi spazio alle 16,30 con i 20 anni delle Mamme in Cerchio e alla musica con Mauro Aimetti alle 18
Ricomincia la settimana e Radio Materia è pronta a tenervi compagnia con tre appuntamenti tra sport, associazioni e musica. Ecco gli appuntamenti di oggi, lunedì.
La Materia dello Sport
Si comincia alle 14 con La Materia dello Sport. Francesco Mazzoleni è pronto a fare il punto del weekend sportivo delle squadre degli atleti del territorio.
Soci All Time
Alle 16,30 festeggeremo i 20 anni delle Mamme in cerchio, compleanno che cade il 22 gennaio.
Chi l’avrebbe mai detto
Ospite della trasmissione dedicata alle storie delle persone avremo Mauro Aimetti, musicista di grande esperienza che ci riporterà agli anni del progressive con il suo progetto dedicato agli Emerson, Lake & Palmer.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857
