Varese News

Tempo Libero

Angera

“Spunti di Vista” inaugura il 2026 con Susy Mezzanotte ad Angera

Appuntamento in sala consiliare per giovedì 8 gennaio: il primo appuntamento del nuovo anno della rassegna culturale

Generico 05 Jan 2026
Incontri

08 Gennaio 2026

Con il nuovo anno riparte sPUNTI di VISTA, la rassegna culturale di Angera giunta alla IV edizione (2025-2026). Il primo incontro del 2026 è in programma giovedì 8 gennaio alle 20.45 nella Sala Consiliare e avrà come protagonista la fotografa Susy Mezzanotte.

L’appuntamento, dal titolo “La fotografia come scelta di vita: dalla Terra dei 7 laghi al mondo”, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di immagini, esperienze e riflessioni personali. Attraverso il racconto del proprio percorso umano e professionale, Susy Mezzanotte mostrerà come la fotografia possa trasformarsi da passione a progetto di vita, capace di raccontare il mondo partendo da un territorio ricco di suggestioni come quello dei laghi.

Un’occasione di incontro e dialogo aperta ad appassionati, curiosi e a chi desidera avvicinarsi alla fotografia come linguaggio espressivo e strumento di conoscenza.

Ingresso libero da via Cavour.

7 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.