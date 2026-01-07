“Spunti di Vista” inaugura il 2026 con Susy Mezzanotte ad Angera

Con il nuovo anno riparte sPUNTI di VISTA, la rassegna culturale di Angera giunta alla IV edizione (2025-2026). Il primo incontro del 2026 è in programma giovedì 8 gennaio alle 20.45 nella Sala Consiliare e avrà come protagonista la fotografa Susy Mezzanotte.

L’appuntamento, dal titolo “La fotografia come scelta di vita: dalla Terra dei 7 laghi al mondo”, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di immagini, esperienze e riflessioni personali. Attraverso il racconto del proprio percorso umano e professionale, Susy Mezzanotte mostrerà come la fotografia possa trasformarsi da passione a progetto di vita, capace di raccontare il mondo partendo da un territorio ricco di suggestioni come quello dei laghi.

Un’occasione di incontro e dialogo aperta ad appassionati, curiosi e a chi desidera avvicinarsi alla fotografia come linguaggio espressivo e strumento di conoscenza.

Ingresso libero da via Cavour.