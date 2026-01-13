Stangata alle mafie in Lombardia. 300 a casa per salvare una fabbrica. Una strada due paesi

Varese News

Le notizie del 13 gennaio ci raccontano di condanne per 500 anni di carcere a 62 appartenenti alle principali mafie italiane, alcuni di questi operavano in provincia di Varese. Alla Beko (ex Whirlpool) di Biandronno chiuso l’accordo per 300 uscite volontarie in cambio di investimenti. Approvato il progetto per unire i due lati della Val Veddasca con una strada.

Pubblicato il 13 Gennaio 2026
