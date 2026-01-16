“Stare con l’Africa”: il Cuamm raccontato da Varese tra storie, scelte e vite condivise

«In mezzo a tante ONG, abbiamo sentito che qui c’era qualcosa di diverso», queste le parole di Luisa Chiappa e Anna Bossi, ospiti dell’ultima puntata della settimana di Soci All Time.

Il format radiofonico di Radio Materia realizzato con Csv Insubria, che racconta tutti i giorni le storie delle associazioni della provincia di Varese, ha visto come protagonista venerdì 16 gennaio Cuamm per l’Africa.

Il Cuamm – la prima ONG italiana in ambito sanitario, fondata nel 1950 – opera oggi in nove Paesi dell’Africa subsahariana con un obiettivo chiaro: garantire il diritto alla salute nei contesti a basse risorse, affiancando i sistemi sanitari locali senza sostituirli.

A Varese il gruppo è attivo dal 2011 e da oltre quindici anni lavora per sensibilizzare, informare e raccogliere fondi, ma soprattutto per “dare voce all’Africa”. Un impegno che si traduce in eventi, incontri, collaborazioni con università, ordini professionali e associazioni, ma anche nella costruzione paziente di relazioni.

Storie, resistenza e vita

Accanto a Luisa c’è Anna, giovane ostetrica, che racconta il suo primo incontro con Cuamm quando era ancora studentessa all’università di Varese. «In mezzo a tante ONG, ho sentito che qui c’era qualcosa di diverso». Da quella scintilla è nata un’esperienza di sei mesi in un ospedale rurale della Tanzania, dove ogni giorno si affrontano circa 3mila parti l’anno con risorse minime e un solo ginecologo locale: «Lì capisci davvero cosa significa accesso alle cure – racconta – e quanto un parto assistito possa fare la differenza tra la vita e la morte».

Le storie che emergono sono potenti, spesso difficili da ascoltare: madri che devono camminare decine di chilometri per raggiungere un ospedale, blackout durante un parto, scelte impossibili dettate dalla povertà estrema. Ma sono anche storie di resilienza, dignità e vita che resiste. Come quella di un bambino nato prematuro a 28 settimane, sopravvissuto grazie a un incubatore condiviso e alla determinazione incrollabile di sua madre.

Il Cuamm lavora su un principio chiave: la presenza continuativa. In alcuni paesi è attivo da oltre sessant’anni. «Quando arriviamo, restiamo», sottolinea Luisa. Questo permette di conoscere a fondo contesti, culture, sistemi sanitari e di investire sulla formazione: scuole per infermieri e ostetriche, percorsi universitari, possibilità per studenti italiani di medicina e professioni sanitarie di fare esperienze sul campo. Un confronto che mette in discussione competenze, certezze e limiti personali.

Nuove prospettive e progetti

Lo sguardo è sempre rivolto al futuro. Il nuovo progetto che il gruppo varesino sosterrà nei prossimi anni riguarda la Sierra Leone: la costruzione di un inceneritore per rifiuti sanitari nel principale ospedale di Freetown, dove avvengono circa 8.000 parti all’anno. Un intervento che parla di salute, ambiente e sicurezza, nato da una proposta di chi in quell’ospedale ha lavorato per anni.