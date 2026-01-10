Stefano Aliprandini vince le primarie del PD a Somma: sarà lui il candidato del centrosinistra

Sarà il Stefano Aliprandini il candidato sindaco del centrosinistra a Somma Lombardo.

Il vicesindaco uscente, in giunta in entrambi mandati insieme al primo cittadino Bellaria, ha superato Sandro Criseo alle primarie indette dal Partito Democratico in vista delle elezioni del prossimo maggio.

La vittoria per Aliprandini è arrivata con 24 voti contro i 19 dello “sfidante”. 43 le schede registrate in Sala Fallaci nel pomeriggio di sabato 10 gennaio da Xhuliano Banaj. Ad avere diritto al voto erano tutti i tesserati sommese del PD, ovvero 53.

“Per prima ci sarà da trovarsi come coalizione per ragionare su i tavoli di lavoro per la condivisione delle idee programmare” questo il commento del vicesindaco, che ha scelto come parole chiave del proprio programma “Continuità e innovazione“.

“È stata una bella prova di democrazia – commenta invece Criseo – in queste settimane e oggi ci siamo confrontati sulle idee. Speriamo che questo sia anche il punto di partenza e che queste idee si concretizzino perché sono tutte di spessore: senz’altro faranno bene alla città”.