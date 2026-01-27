Varese News

Tempo libero

“Stile e guardaroba”: il nuovo corso firmato Varese Corsi che trasforma il tuo armadio

Tre lezioni da giovedì 12 marzo, dalle 19.00 alle 21:00. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2026

Un percorso formativo pensato per chi desidera rendere il proprio guardaroba un alleato autentico della quotidianità.

In tre lezioni serali a partire da giovedì 12 marzo, “Stile e Guardaroba” guida i partecipanti alla scoperta delle proprie scelte in stile sotto la guida esperta di Giovanna Panuccio.

Il nuovo corso firmato Varese Corsi accompagna i partecipanti in un viaggio di consapevolezza e scoperta, mettendo a fuoco non solo i capi che già si possiedono, ma anche quello che possono comunicare. Un’esperienza che invita a guardare il proprio guardaroba con occhi nuovi, decifrare i messaggi degli abiti e trasformarli in strumenti di espressione e comunicazione personale.

Le iscrizioni sono aperte.

Clicca qui per iscriverti

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
chiara.ferraro@varesenews.it
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.