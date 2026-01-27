“Stile e guardaroba”: il nuovo corso firmato Varese Corsi che trasforma il tuo armadio

Un percorso formativo pensato per chi desidera rendere il proprio guardaroba un alleato autentico della quotidianità.

In tre lezioni serali a partire da giovedì 12 marzo, “Stile e Guardaroba” guida i partecipanti alla scoperta delle proprie scelte in stile sotto la guida esperta di Giovanna Panuccio.

Il nuovo corso firmato Varese Corsi accompagna i partecipanti in un viaggio di consapevolezza e scoperta, mettendo a fuoco non solo i capi che già si possiedono, ma anche quello che possono comunicare. Un’esperienza che invita a guardare il proprio guardaroba con occhi nuovi, decifrare i messaggi degli abiti e trasformarli in strumenti di espressione e comunicazione personale.

Le iscrizioni sono aperte.

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.