“Stile e guardaroba”: il nuovo corso firmato Varese Corsi che trasforma il tuo armadio
Tre lezioni da giovedì 12 marzo, dalle 19.00 alle 21:00. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni
Un percorso formativo pensato per chi desidera rendere il proprio guardaroba un alleato autentico della quotidianità.
In tre lezioni serali a partire da giovedì 12 marzo, “Stile e Guardaroba” guida i partecipanti alla scoperta delle proprie scelte in stile sotto la guida esperta di Giovanna Panuccio.
Il nuovo corso firmato Varese Corsi accompagna i partecipanti in un viaggio di consapevolezza e scoperta, mettendo a fuoco non solo i capi che già si possiedono, ma anche quello che possono comunicare. Un’esperienza che invita a guardare il proprio guardaroba con occhi nuovi, decifrare i messaggi degli abiti e trasformarli in strumenti di espressione e comunicazione personale.
Le iscrizioni sono aperte.
Clicca qui per iscriverti
Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.
