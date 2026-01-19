Storie e musica per la Giornata della Memoria alla Galleria Boragno di Busto Arsizio
Lunedì 26 gennaio un incontro gratuito organizzato da Pontis Kulture per ricordare la Shoah con immagini d’epoca, racconti e musica dal vivo
Un’occasione per fermarsi, ascoltare e riflettere. Lunedì 26 gennaio alle ore 18:00, la Galleria Boragno ospita un evento aperto a tutti in occasione della Giornata della Memoria. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Pontis Kulture con il patrocinio della Federazione Esperantista Italiana.
Al centro dell’incontro, storie vere di sopravvissuti alla Shoah, accompagnate da fotografie originali dell’epoca. La narrazione sarà arricchita dalla musica dal vivo di Gioele Pavesi e Riccardo La Rosa, in un percorso che unisce parole, immagini e suoni per dare voce a chi non può più parlare.
“Ripensare al passato per guardare al futuro con una nuova speranza” è il messaggio degli organizzatori. L’ingresso è libero.
