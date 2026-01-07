Streghe draghi e maghi al Miv domenica mattina per Burattini in città

Nella mattinata di domenica 11 gennaio, per il secondo appuntamento della nuova rassegna Burattini in città, il Miv – Multisala Impero Varese si fa teatro e ospita lo spettacolo Streghe, draghi e maghi della compagnia Teatro dei Burattini di Como.

Lo spettacolo

Streghe, draghi e maghi sono i personaggi più popolari della letteratura per l’infanzia. Già solo i loro nomi hanno il portere di evocare in grandi e piccini mondi straordinari dove vola libera la fantasia. I burattini di legno colorati a mano della compagni lariana fondata da Dario Tognocchi e Paola Rovelli sono tramite ideale per dare corpo a questi personaggi e intrecciare le loro storie a partie dal repertorio popolare, spaziando tra temi e leggende della letteratura classica e lombarda.

Protagonista e filo conduttore di ogni avventura è la tradizionale maschera comasca Tavà: ironico, scanzonato e burlesco interprete della saggezza e dell’arguzia popolare.

Informazioni

Data: domenica 11 gennaio 2026

Orari spettacoli: 9.45 e 11.30

Luogo: MIV – Multisala Impero Varese