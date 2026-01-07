Varese
Streghe draghi e maghi al Miv domenica mattina per Burattini in città
Doppia replica alle 9.30 e alle 11.30 l’11 gennaio per lo spettacolo della compagnia Teatro dei burattini di Como. Protagonista la maschera tradizionale lariana Tavà
Nella mattinata di domenica 11 gennaio, per il secondo appuntamento della nuova rassegna Burattini in città, il Miv – Multisala Impero Varese si fa teatro e ospita lo spettacolo Streghe, draghi e maghi della compagnia Teatro dei Burattini di Como.
Lo spettacolo
Streghe, draghi e maghi sono i personaggi più popolari della letteratura per l’infanzia. Già solo i loro nomi hanno il portere di evocare in grandi e piccini mondi straordinari dove vola libera la fantasia. I burattini di legno colorati a mano della compagni lariana fondata da Dario Tognocchi e Paola Rovelli sono tramite ideale per dare corpo a questi personaggi e intrecciare le loro storie a partie dal repertorio popolare, spaziando tra temi e leggende della letteratura classica e lombarda.
Protagonista e filo conduttore di ogni avventura è la tradizionale maschera comasca Tavà: ironico, scanzonato e burlesco interprete della saggezza e dell’arguzia popolare.
Informazioni
Data: domenica 11 gennaio 2026
Orari spettacoli: 9.45 e 11.30
Luogo: MIV – Multisala Impero Varese