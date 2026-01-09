Sulla A8 chiusure notturne in entrata verso Milano allo svincolo di Castellanza
Lamisura per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle quattro notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle quattro notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.