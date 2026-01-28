Super Lettori cercasi: la biblioteca di Cislago rilancia la sfida della lettura per i più piccoli
Aperta fino al 28 febbraio l’iniziativa per promuovere il piacere della lettura tra i bambini, stimolando creatività e spirito critico attraverso le storie
La Biblioteca di Cislago rinnova la sfida dedicata ai giovani lettori e alle giovani lettrici: si chiama “Gara SuperLettore” ed è rivolta a tutte le bambine e i bambini dalla seconda alla quinta classe della scuola primaria.
Un’iniziativa pensata per promuovere il piacere della lettura in modo coinvolgente e divertente, trasformando ogni libro in una tappa di un viaggio fantastico tra storie, avventure e personaggi.
Leggi, vota, racconta!
Per partecipare basta recarsi in biblioteca, prendere in prestito i libri inseriti nel Taccuino di Viaggio 2025, leggerli e poi lasciare un commento con la propria opinione: che cosa è piaciuto del libro, cosa meno, se lo si consiglierebbe a un amico. Ogni lettura potrà essere valutata con un voto, trasformando così ogni partecipante in una piccola critica o critico letterario.
Chi leggerà almeno 4 libri riceverà il titolo di SuperLettore, mentre sarà proclamato SuperLettore Speciale chi scriverà il pensiero più originale su uno dei libri letti.
Festa finale e premiazioni
Il concorso si concluderà sabato 28 febbraio e con una grande festa in biblioteca durante la quale verranno premiati tutti i SuperLettori e assegnati riconoscimenti speciali a chi si sarà distinto per creatività e passione nella lettura.
Il taccuino di viaggio e il regolamento completo sono disponibili sul sito bibliotecadicislago.it. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo biblioteca@comune.cislago.va.it o al numero 02 96380722.
