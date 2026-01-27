Susanna Previati presenta a Saronno il suo romanzo “Cara Ilka. Lettere da Auschwitz”

Venerdì 30 gennaio alle 18 al Mondadori Bookstore di Saronno l’autrice Susanna Previati presenterà il suo romanzo “Cara Ilka. Lettere da Auschwitz”, edito da Capponi Editore.

Un racconto intimo sulla Shoah

Il romanzo racconta la storia di Ilka, una ragazzina di soli tredici anni, deportata ad Auschwitz insieme alla sua famiglia. Il viaggio verso l’ignoto, la paura, il dolore e la forza di resistere attraversano ogni pagina del libro, in un alternarsi di lettere e pensieri che permettono al lettore di entrare in contatto diretto con l’umanità ferita dei protagonisti.

Al centro della vicenda c’è l’incontro tra Ilka e Irena, una giovane donna catturata con il suo fidanzato. Tra le due nasce un legame profondo che diventa un gesto di resistenza in un contesto disumanizzante, dove affetto e solidarietà riescono a sopravvivere nonostante le privazioni, le torture e le selezioni quotidiane.

Un libro per ricordare, ma anche per sentire

«Un appuntamento toccante e straordinario con la storia e l’emozione – dice Mariassunta Miglino, che dialogherà con l’autrice – Un libro per provare anche solo a immaginare quel dolore che taglia la pelle e arriva fino al cuore. Per chiedersi il senso, per cercare di capire ed entrare in empatia con due donne giovanissime e rivivere, nelle pagine che scorrono come un fiume, attimi e pensieri di quei giorni lunghissimi che hanno segnato il periodo più buio dell’umanità recente». (nella foto un dettaglio della copertina)

L’evento è a ingresso libero