Taekwondo, Rally dei Laghi e inclusione: pioggia di patrocini regionali sul Varesotto
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva 13 nuove iniziative per febbraio. Il Presidente Romani: "Segnale concreto di attenzione ai territori". Riflettori accesi su Busto Arsizio, Varese e Cuasso al Monte
Lo sport che unisce, la cultura che include e le tradizioni che creano identità. Il 2026 del Consiglio regionale della Lombardia si apre all’insegna del sostegno al territorio: l’Ufficio di Presidenza ha approvato 13 nuovi patrocini per eventi che animeranno il mese di febbraio, con la provincia di Varese grande protagonista.
“Ogni patrocinio rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le realtà che animano la nostra Lombardia – dichiara il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani –. Sono iniziative che parlano ai giovani e alle famiglie, promuovendo valori come il rispetto e la coesione sociale”.
Busto capitale del Taekwondo e il ritorno del Rally dei Laghi
Tra gli appuntamenti di maggior rilievo spicca l’Insubria Cup 2026, che si terrà a Busto Arsizio il 21 e 22 febbraio. La manifestazione internazionale, organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo, porterà in città circa 1.300 atleti da tutta Europa, confermando il Varesotto come punto di riferimento per le arti marziali.
Per gli amanti dei motori, l’attesa è tutta per il 34° Rally dei Laghi (dal 28 febbraio al 1° marzo). La storica corsa varesina, valida per il Campionato Italiano Rally di Zona, si snoderà su un percorso di 400 km tra il capoluogo e le Valli del Nord, con le spettacolari prove speciali montane che vedranno sfidarsi oltre 100 equipaggi.
Salute e inclusione: da Cuasso al Monte a Bergamo
Non solo sport agonistico, ma anche impegno sociale. Il 28 febbraio a Cuasso al Monte l’associazione Ananke Family APS proporrà “Cuori in trasparenza: accogliere l’imperfezione”, un evento teatrale ed esperienziale per sensibilizzare sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
L’attenzione regionale all’inclusione valica i confini provinciali: il 28 febbraio a Parre (Bergamo) si terrà la Coppa Italia Paralimpica di sci alpino, mentre a Como il 14 febbraio l’iniziativa “STOP! No alla violenza!” unirà sport e musica contro il bullismo.
Memoria, pace e tradizioni
Il calendario dei patrocini tocca temi di altissimo valore civile:
Pace: Il 27 gennaio, a Palazzo Pirelli, l’incontro con i rappresentanti di Parents Circle, famiglie israeliane e palestinesi unite dal dolore e dalla speranza di riconciliazione.
Memoria: A Limbiate il concorso fotografico nazionale dedicato all’ambasciatore Luca Attanasio.
Identità: Spazio alle tradizioni con il Gran Carnevale Cremasco e la Fiera delle Capre di Ardesio.
Cultura e solidarietà
A Brescia e provincia si segnalano i seminari di “Salute in Comune” e la ventesima edizione della “Torre delle Favole” a Lumezzane dedicata a Pinocchio. A Bergamo, la serata di San Valentino sarà invece l’occasione per una performance teatrale sulla storia tra Paul e Linda McCartney, con finalità benefiche.
Un palinsesto ricchissimo che, come sottolineato dal Consiglio regionale, mira a rafforzare il legame tra le istituzioni e le comunità locali, offrendo occasioni di crescita a cittadini di tutte le età.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.