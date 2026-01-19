Taekwondo, Rally dei Laghi e inclusione: pioggia di patrocini regionali sul Varesotto

Lo sport che unisce, la cultura che include e le tradizioni che creano identità. Il 2026 del Consiglio regionale della Lombardia si apre all’insegna del sostegno al territorio: l’Ufficio di Presidenza ha approvato 13 nuovi patrocini per eventi che animeranno il mese di febbraio, con la provincia di Varese grande protagonista.

“Ogni patrocinio rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le realtà che animano la nostra Lombardia – dichiara il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani –. Sono iniziative che parlano ai giovani e alle famiglie, promuovendo valori come il rispetto e la coesione sociale”.

Busto capitale del Taekwondo e il ritorno del Rally dei Laghi

Tra gli appuntamenti di maggior rilievo spicca l’Insubria Cup 2026, che si terrà a Busto Arsizio il 21 e 22 febbraio. La manifestazione internazionale, organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo, porterà in città circa 1.300 atleti da tutta Europa, confermando il Varesotto come punto di riferimento per le arti marziali.

Per gli amanti dei motori, l’attesa è tutta per il 34° Rally dei Laghi (dal 28 febbraio al 1° marzo). La storica corsa varesina, valida per il Campionato Italiano Rally di Zona, si snoderà su un percorso di 400 km tra il capoluogo e le Valli del Nord, con le spettacolari prove speciali montane che vedranno sfidarsi oltre 100 equipaggi.

Salute e inclusione: da Cuasso al Monte a Bergamo

Non solo sport agonistico, ma anche impegno sociale. Il 28 febbraio a Cuasso al Monte l’associazione Ananke Family APS proporrà “Cuori in trasparenza: accogliere l’imperfezione”, un evento teatrale ed esperienziale per sensibilizzare sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

L’attenzione regionale all’inclusione valica i confini provinciali: il 28 febbraio a Parre (Bergamo) si terrà la Coppa Italia Paralimpica di sci alpino, mentre a Como il 14 febbraio l’iniziativa “STOP! No alla violenza!” unirà sport e musica contro il bullismo.

Memoria, pace e tradizioni

Il calendario dei patrocini tocca temi di altissimo valore civile:

Pace: Il 27 gennaio, a Palazzo Pirelli, l’incontro con i rappresentanti di Parents Circle, famiglie israeliane e palestinesi unite dal dolore e dalla speranza di riconciliazione.

Memoria: A Limbiate il concorso fotografico nazionale dedicato all’ambasciatore Luca Attanasio.

Identità: Spazio alle tradizioni con il Gran Carnevale Cremasco e la Fiera delle Capre di Ardesio.

Cultura e solidarietà

A Brescia e provincia si segnalano i seminari di “Salute in Comune” e la ventesima edizione della “Torre delle Favole” a Lumezzane dedicata a Pinocchio. A Bergamo, la serata di San Valentino sarà invece l’occasione per una performance teatrale sulla storia tra Paul e Linda McCartney, con finalità benefiche.

Un palinsesto ricchissimo che, come sottolineato dal Consiglio regionale, mira a rafforzare il legame tra le istituzioni e le comunità locali, offrendo occasioni di crescita a cittadini di tutte le età.