Tanto sport, il liceo più a nord della provincia e la bella scrittura nel mercoledì di Radio Materia
Un pomeriggio di appuntamenti sullla nostra radio dall'ora di pranzo fino a sera con Pietro Tripoli, gli studenti del Sereni di Luino, Emanuele Mulazzani e Stella Troyli
Quattro nuovi appuntamenti su Radio Materia in questo mercoledì freddo e piovoso. Iniziamo alle 12 con la nuova puntata di Figli di un gol minore che andrà in onda tutta la settimana, proseguiamo con gli studenti del Liceo Sereni alle 15 con Che scuola fai e poi ci saranno i due classici appuntamenti con Soci All Time e Chi l’avrebbe mai detto.
12,00 Figli di un gol minore
Da oggi fino a martedì prossimo potrete ascoltare la nona puntata della serie podcast di Francesco Mazzoleni dedicata a Pietro Tripoli, indimenticato attaccante del Varese in serie B e ancora oggi protagonista dei campi infangati di provincia ad un passo dai 39 anni.
15,00 Che scuola fai?
Per la nuova puntata della nostra serie di interviste ai rappresentanti di istituto delle scuole superiori del Varesotto abbiamo i ragazzi del Liceo Sereni di Luino, intervistati come sempre dalla nostra Alessandra Toni.
16,30 Soci All Time
Li chiamano Sciarè United ma il vero nome della società sportiva è Polisportiva San Paolo. Emanuele Mulazzani ci racconterà questo bell’esempio di sport che integra e unisce sotto lo stesso cielo decine di nazionalità diverse in varie discipline sportive. La società gallaratese come esempio di inclusione non solo di nazionalità diverse ma anche di abilità diverse.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Oggi avremo con noi la perfetta amica che tutti vorremmo al nostro fianco quando dobbiamo scrivere un biglietto di auguri a mano. Stella Troyli, di professione calligrafa, ci racconterà i segreti di un’abilità che sta scomparendo: la bella scrittura.
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.