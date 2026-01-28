Tanto sport, il liceo più a nord della provincia e la bella scrittura nel mercoledì di Radio Materia

Quattro nuovi appuntamenti su Radio Materia in questo mercoledì freddo e piovoso. Iniziamo alle 12 con la nuova puntata di Figli di un gol minore che andrà in onda tutta la settimana, proseguiamo con gli studenti del Liceo Sereni alle 15 con Che scuola fai e poi ci saranno i due classici appuntamenti con Soci All Time e Chi l’avrebbe mai detto.

12,00 Figli di un gol minore

Da oggi fino a martedì prossimo potrete ascoltare la nona puntata della serie podcast di Francesco Mazzoleni dedicata a Pietro Tripoli, indimenticato attaccante del Varese in serie B e ancora oggi protagonista dei campi infangati di provincia ad un passo dai 39 anni.

15,00 Che scuola fai?

Per la nuova puntata della nostra serie di interviste ai rappresentanti di istituto delle scuole superiori del Varesotto abbiamo i ragazzi del Liceo Sereni di Luino, intervistati come sempre dalla nostra Alessandra Toni.

16,30 Soci All Time

Li chiamano Sciarè United ma il vero nome della società sportiva è Polisportiva San Paolo. Emanuele Mulazzani ci racconterà questo bell’esempio di sport che integra e unisce sotto lo stesso cielo decine di nazionalità diverse in varie discipline sportive. La società gallaratese come esempio di inclusione non solo di nazionalità diverse ma anche di abilità diverse.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Oggi avremo con noi la perfetta amica che tutti vorremmo al nostro fianco quando dobbiamo scrivere un biglietto di auguri a mano. Stella Troyli, di professione calligrafa, ci racconterà i segreti di un’abilità che sta scomparendo: la bella scrittura.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE