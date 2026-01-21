Tennis tavolo protagonista al MIV con il film “Marty Supreme” e gli atleti di Vedano Olona e Varese

Giovedì 22 gennaio una serata dedicata al tennis tavolo con il film interpretato da Timothée Chalamet e un’esibizione sportiva aperta al pubblico che potrà giocare con i campioni vedanesi e varesini a partire dalle 19,30

Cinema e sport insieme per una serata speciale: è quanto accadrà giovedì 22 gennaio al Multisala Impero di Varese, in occasione della prima proiezione del film Marty Supreme, dedicato alla storia di uno dei più grandi campioni mondiali di tennis tavolo.

La proiezione e l’esibizione sportiva

L’evento inizierà alle 19.30 con un’esibizione a cura delle società Tennis Tavolo Varese e Tennis Tavolo Vedano Olona, invitate a portare in sala tutto l’entusiasmo e la tecnica del loro sport. Sarà un’occasione non solo per ammirare i colpi dei giovani atleti, ma anche per mettersi alla prova: il pubblico potrà infatti sfidare i campioni vedanesi e varesini in una mini competizione amichevole.

Alle 21.00 seguirà la proiezione del film Marty Supreme, diretto da Josh Safdie, che racconta l’ascesa del giovane talento del ping pong Marty “Supreme” Reisman, campione tormentato e carismatico, sospeso tra passione sportiva e conflitti personali. Una pellicola acclamata per la sua intensità narrativa e per l’originale sguardo sul mondo dell’agonismo sportivo.

Nel film il protagonista è interpretato da Timothée Chalamet, che ne è anche produttore. Con lui Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler, the Creator, Abel Ferrara e Fran Drescher. Il film ha ottenuto 3 candidature e vinto un premio ai Golden Globes.

Invito ai soci e promozioni

Le due società hanno esteso l’invito a tutti i loro iscritti, invitandoli a partecipare indossando la maglia sociale. Per loro, è previsto anche uno sconto speciale sul biglietto della proiezione.