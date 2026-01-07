Ti racconto una storia: Edoardo Leo porta la poesia sul palco del Teatro di Varese
Un reading-spettacolo con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l'attore e regista ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. Vent'anni di appunti, ritagli, ricordi e risate
Si aggiunge un altro grande appuntamento nel calendario del Teatro Intred di Varese: il 6 maggio sul palco ci sarà Edoardo Leo con ” Ti Racconto una storia”.
Ti racconto una storia è un reading-spettacolo con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.
È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.
In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.
I biglietti sono già in vendita su Ticketone e presso la biglietteria del Teatro.
Online: Ticketone.it
(Link: https://www.ticketone.it/city/
Punti vendita: circuito Ticketone: cerca il più vicino a te (Link: https://www.ticketone.it/help/
BIGLIETTERIA
per info spettacoli e biglietti E-mail: biglietteria@teatrodivarese.co
Tel: +0332.482665 (negli orari di apertura)
ORARI DI APERTURA DAL 5 SETTEMBRE 2025 AL 31 MAGGIO 2026.
MARTEDI: dalle ore 10:30 alle ore 15:00
MERCOLEDI: dalle ore 16:00 alle ore 19:00
GIOVEDI: dalle ore 10:30 alle ore 15:00
VENERDI: dalle ore 16:00 alle ore 19:00
SABATO: dalle ore 16:00 alle ore 19:00
DOMENICA e LUNEDI: CHIUSO.
Nei giorni di spettacolo la biglietteria è aperta anche da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.