Ti racconto una storia: Edoardo Leo porta la poesia sul palco del Teatro di Varese

Un reading-spettacolo con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l'attore e regista ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. Vent'anni di appunti, ritagli, ricordi e risate

Edoardo Leo

Si aggiunge un altro grande appuntamento nel calendario del Teatro Intred di Varese: il 6 maggio sul palco ci sarà Edoardo Leo con ” Ti Racconto una storia”.
Ti racconto una storia è un reading-spettacolo con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.
In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

Pubblicato il 07 Gennaio 2026
