Torna la rassegna del Liceo Manzoni: cinque “Serate Musicali” tra cultura e solidarietà
Al via la quarta edizione del ciclo di lezioni-concerto: i docenti dell'istituto varesino protagonisti di un percorso artistico a sostegno della Terapia Intensiva Neonatale
La grande musica torna protagonista in città con la quarta edizione di “Serate Musicali”, la rassegna di lezioni-concerto curata dal Liceo Musicale Statale “A. Manzoni”. Cinque appuntamenti serali, distribuiti tra febbraio e aprile, che vedranno i docenti di strumento dell’istituto impegnati in un doppio ruolo: interpreti d’eccezione e divulgatori, pronti a svelare al pubblico i segreti dei contesti storici e stilistici delle opere eseguite.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Varese e vede la partecipazione della Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate e dell’associazione Tincontro. Proprio a quest’ultima realtà sarà legata la finalità benefica del progetto: durante gli incontri sarà promossa una raccolta fondi per sostenere le cure dei piccoli pazienti del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Del Ponte.
Le novità e i luoghi
La stagione 2026 introduce una novità suggestiva per quanto riguarda le sedi. Accanto ai tradizionali palcoscenici del Salone Estense e della rinnovata Aula Magna del Liceo, si aggiunge la Chiesa di San Vittore in Casbeno. Questa scelta permetterà di valorizzare il maestoso organo Mascioni di Cuvio, un gioiello del 1952 dotato di ben 1701 canne.
Il debutto
Il sipario sulla rassegna si alzerà venerdì 6 febbraio alle ore 20:30 presso il Salone Estense di via Sacco. Come per tutti gli appuntamenti del ciclo, l’ingresso è gratuito, ma per ragioni organizzative la prenotazione è obbligatoria.
