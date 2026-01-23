Torna nelle sale Incontri Ravvicinati del terzo tipo dopo 50 anni, proiezioni al Nuovo di Varese

A quasi cinquant’anni di distanza torna nelle sale “Incontri Ravvicinati del terzo tipo”, il capolavoro di Steven Spielberg del 1977, restaurato dalla Cineteca di Bologna per l’iniziativa “Il Cinema ritrovato, al cinema”.

I misteriosi alieni del regista approdano a Varese: sarà possibile vederli al Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille 39) giovedì 29 gennaio ore 21:00, a cura di Filmstudio 90 APS, in versione originale e con sottotitoli in italiano, per vivere pienamente il film così come Spielberg l’aveva pensato.

Un’occasione imperdibile, per cinefili di vecchia data ma anche per curiosi, di riscoprire l’opera massima di un regista visionario, dove troviamo già i temi cardine del suo cinema a venire, la capacità di incidere nell’immaginario e di girare “le scene di vita quotidiana dandogli un aspetto un po’ fantastico, e di rendere più quotidiane possibili le scene fantastiche”.

Un film che parla di sogni, di avventura, ma anche e soprattutto del rapporto con un Altro e un Altrove sconosciuti e del bisogno di un interprete, un mediatore che renda possibile un incontro tra due mondi all’apparenza così diversi ma che forse non lo sono neanche troppo: una tematica questa, che nelle intenzioni del regista rispecchia senza dubbio la vita di tutti i giorni, in grande come in piccola scala, come visto nel suo E.T – l’extraterrestre.

Il film sarà presentato da Alessandro Leone, regista e critico cinematografico della rivista Cinequanon.it.

Per acquistare i biglietti in prevendita online cliccare qui

I prezzi per l’evento sono:

Intero – 7€;

Ridotto soci ARCI, over-65 o under-18 – 5,50€;

Ridotto soci under-25 – 4€

Biglietti acquistabili anche in biglietteria la sera dell’evento.

Per maggiori informazioni sull’evento contattare: filmstudio90@filmstudio90.it