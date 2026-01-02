Tra i feriti di Crans-Montana anche un ragazzo del Lago Maggiore

C’è anche un ragazzo di 19 anni del Lago Maggiore, Gregory Esposito, tra i feriti gravi dell’incendio divampato nella notte di Capodanno a Crans-Montana.

Il giovane, originario di Baveno, si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Berna. Le sue condizioni sono definite stabili, ma il trasferimento verso il centro specializzato dell’ospedale Niguarda di Milano, ipotizzato in un primo momento da alcune testate, non è ancora stato effettuato.

A dare conferma è il sindaco della città del Verbano, Alessandro Monti, attraverso un messaggio affidato ai social network: « Le notizie della tragedia di Crans Montana ci lasciano senza parole – scrive Monti -. Da questa mattina siamo in stretto contatto con i parenti, nostri concittadini, di Gregory Esposito famiglia originaria di Baveno che oggi vive a Milano. Gregory si trova in ospedale a Berna in terapia intensiva ed in condizioni stabili. Siamo vicini a tutte le persone colpite da questa immane tragedia».

Come riportato dal Corriere della Sera, Gregory Esposito stava trascorrendo le festività nella casa dello zio, Giuseppe Esposito, residente a Baveno.

I fatti: cosa è successo a Crans Montana

Il diciannovenne è rimasto coinvolto nel rogo del locale Le Constellation, dove per la notte di San Silvestro era in corso un evento affollato da centinaia di ragazzi. Le fiamme hanno causato una tragedia il cui bilancio, secondo la Polizia cantonale vallesana, è di almeno 40 vittime e 115 feriti. Oltre a Gregory Esposito, tra le persone colpite dal disastro figurano altri connazionali: al momento si contano 13 italiani ricoverati e 6 dispersi.