Tradate capitale del Baseball Five: il liceo Curie ospita il primo campionato italiano ufficiale
L'appuntamento è per domenica 18 gennaio alla Palestra del Liceo Marie Curie. In campo alle 9 la cateria Youth, alle 16 la categoria Elite e dalle 13 alle 15.30, spazio anche alla curiosità e alla voglia di provare
Domenica 18 gennaio la palestra del Liceo Marie Curie di Tradate tornerà a essere il cuore pulsante del Baseball Five lombardo, ospitando una delle giornate più attese dagli appassionati di questa disciplina in rapida crescita. Dopo il successo dei tornei “Città di Tradate”, stavolta si gioca per il primo campionato italiano ufficiale di Baseball Five.
L’evento prenderà il via alle 9 del mattino con le partite della categoria Youth, dedicate ai più giovani. Un’occasione per i talenti emergenti di mettersi alla prova in un contesto competitivo ma anche formativo.
Nel pomeriggio, dalle 16, toccherà invece alla categoria Elite, che porterà in campo i giocatori più esperti e le squadre più quotate del panorama lombardo e nazionale.
Tra le 13.00 e le 15.30, spazio anche alla curiosità e alla voglia di provare: atleti e tecnici saranno in campo per una sessione dimostrativa aperta al pubblico, in cui chiunque potrà cimentarsi con mazze e palline e scoprire le regole di questo sport. Un’iniziativa pensata anche per gettare le basi della futura squadra Hornets categoria Youth, che la società organizzerà proprio a Tradate.
Protagonisti della giornata saranno ovviamente gli Hornets, la squadra di casa, pronta a scendere in campo con determinazione, entusiasmo e le inconfondibili divise giallonere. Il pubblico potrà sostenere gli atleti dalle tribune e approfittare del servizio bar attivo per tutta la durata della manifestazione.
L’ingresso alla giornata è libero e rivolto a tutti, dai semplici curiosi agli sportivi, dalle famiglie agli studenti.
