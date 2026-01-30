Trasformare il dolore in futuro: a Varese nasce l’associazione “Montagne e Oltre”
In memoria di Federico, la famiglia promuove percorsi educativi e sociali tra i sentieri: la montagna diventa strumento per affrontare il disagio giovanile e la fragilità
Ci sono ferite che, anziché chiudersi nel silenzio, scelgono di diventare un’apertura verso gli altri. È da questo spirito di resilienza che nasce a Varese “Montagne e Oltre”, un’associazione di promozione sociale e culturale che trasforma il ricordo di una vita spezzata in un impegno collettivo per le nuove generazioni.
Al cuore del progetto c’è la storia di Federico e la sua passione per le vette, vissute come spazi di libertà e verità. I genitori e la sorella Valentina hanno scelto di non lasciare che quella passione andasse perduta, trasformandola in una presenza generativa. La loro è una testimonianza che rifugge la retorica: il dolore non viene rimosso, ma attraversato e messo a disposizione della comunità per creare percorsi di cura e attenzione.
La montagna come educazione
Per l’associazione, l’ambiente alpino non è folklore o semplice meta sportiva, ma un potente strumento educativo. La montagna obbliga al limite, alla responsabilità e all’ascolto interiore. Attraverso uscite guidate, iniziative culturali e progetti nelle scuole, “Montagne e Oltre” si rivolge a giovani e famiglie per affrontare temi urgenti come il disagio giovanile e il senso di solitudine che caratterizza il nostro tempo.
L’esperienza del cammino insegna che chiedere aiuto non è una debolezza e che la fiducia reciproca è l’unico modo per affrontare le salite della vita. È un approccio che mira a costruire comunità capaci di accogliere la fragilità senza etichettarla, offrendo spazi educativi non formali dove il benessere emotivo si intreccia con il rispetto per la natura.
Un impegno per il territorio
L’associazione si muove con un linguaggio sobrio, lontano dagli slogan, puntando sulla concretezza dei progetti che tutelano sia la montagna sia chi la frequenta. “Montagne e Oltre” mostra come la memoria possa tradursi in un’azione civile che riguarda tutti, ricordandoci che andare “oltre” non significa dimenticare, ma imparare a camminare con ciò che resta per dare vita a nuove possibilità di incontro.
