Travedona Monate dice “Abbasso tutte le guerre”: una serata su Don Milani e il suo messaggio di pace

Un’occasione per riflettere, ricordare e scavare sotto i miti del passato. Mercoledì 21 gennaio alle 20:45, l’associazione I Care, con il patrocinio del Comune di Travedona Monate, organizza Abbasso tutte le guerre – La sfida di don Milani: un incontro pubblico dedicato all’analisi della storia d’Italia a cura del noto sacerdote, autore e insegnante. L’appuntamento si svolgerà nella Saletta I Care, in via M. Davi 1.

Protagonista della serata sarà don Alessandro Andreini, teologo e membro del Comitato per il Centenario della nascita di don Milani, istituito nel 2023. Introdotto da Angela Lischetti, Andreini analizzerà il pensiero antimilitarista di don Milani a partire dalle Lettere ai cappellani militari e ai giudici, che l’autore scrisse nel 1965.

«In un presente – sottolineano gli organizzatori – lacerato da guerre, genocidi e deportazioni, le lettere di don Milani mantengono una drammatica attualità. In quelle lettere, don Milani rilegge il passato dell’Italia dall’Unità in poi senza senza retorica celebrativa ma come storia feroce di guerre, di spietato colonialismo, di sopraffazione dei poveri e di crimini impuniti».

Un incontro interamente dedicato a queste lettere «ancora oggi pericolosissime», che punta a rompere i miti che accompagnano la storia dell’Italia.