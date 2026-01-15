Truffatori in trasferta dalla Campania al Varesotto fermati alla barriera di Gallarate
Provvidenziale l'alt ordinato dai poliziotti che hanno intercettato i due viaggiatori sospettati. Uno dei due era anche evaso dagli arresti domiciliari e per questo è stato arrestato
Li hanno intercettati alla barriera autostradale dell’Autolaghi durante un controllo. Due uomini, fermati dalla Squadra Mobile della Questura nel corso di un servizio di pattugliamento mirato alla prevenzione di furti e truffe.
E dal controllo sui due sospettati ne è uscito un pedigree criminale di tutto rispetto che ha laureato i due come primi destinatari dei provvedimenti misura di prevenzione amministrativa adottati dal questore di Varese Carlo Mazza.
I due soggetti, provenienti dalla Campania e già pregiudicati, sono stati intercettati nei pressi della barriera di Gallarate e sorpresi a bordo di un’automobile utilizzata per commettere truffe. Uno di loro, inoltre, era anche evaso dagli arresti domiciliari e per questo è stato arrestato.
Per entrambi il questore ha emesso il foglio di via con divieto di ritorno dai Comuni di Gallarate e Solbiate Olona per tre anni.
