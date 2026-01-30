Tutela ambientale: nel 2025 i Carabinieri Forestali di Milano schierano droni e satelliti

Dalla sorveglianza dei boschi al contrasto del traffico illecito di rifiuti, fino al monitoraggio delle specie protette. Si è tenuta questa mattina, presso la Centrale dell’Acqua di Milano, la conferenza stampa annuale dei Carabinieri Forestali della Lombardia, con un focus particolare sulle attività condotte nella Città Metropolitana di Milano e nella provincia di Monza e della Brianza.

Il Ten. Col. Deligios, Comandante del Gruppo di Milano, ha tracciato un bilancio netto di un anno di interventi mirati. La tutela del territorio resta la priorità assoluta: 1.185 controlli effettuati nei settori boschivo, paesaggistico e idrogeologico; 280.000 euro di sanzioni amministrative contestate.

L’emergenza rifiuti e le nuove tecnologie

Il settore delle discariche e della gestione dei rifiuti si conferma l’area più critica. Nonostante rappresenti il secondo ambito per numero di controlli (380), è qui che si concentra la maggior parte degli illeciti penali: 60% delle denunce totali dell’anno riguardano i rifiuti; 43% delle sanzioni amministrative deriva da questo comparto.

«La capacità di individuare gli illeciti è aumentata grazie all’uso di droni e satelliti», ha spiegato il Ten. Col. Deligios, sottolineando come la tecnologia sia diventata un alleato fondamentale in un territorio densamente popolato e produttivo come quello milanese.

Lotta all’inquinamento atmosferico: il caso Fgas

Una delle novità operative del 2025 ha riguardato il controllo dei gas fluorurati (Fgas), potenti gas serra utilizzati negli impianti di refrigerazione. Tra settembre e ottobre, i controlli su ditte specializzate hanno portato a: 17 illeciti individuati su 14 ispezioni; 40.000 euro di sanzioni irrogate; 43 bombole sequestrate per etichettatura non conforme.

Biodiversità e CITES: 50 anni di storie

La conferenza è stata anche l’occasione per presentare il Calendario CITES 2026, dedicato ai 50 anni della Convenzione di Washington in Italia. Attraverso 12 storie di animali salvati, l’Arma celebra l’impegno quotidiano dei nuclei specializzati. Nel solo 2025, il Nucleo di Milano e il Distaccamento di Segrate hanno svolto 250 controlli per proteggere la fauna esotica e autoctona a rischio estinzione.