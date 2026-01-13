Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 13 GENNAIO 2025

L’elenco completo:

MAGNAGO (MI): CONTABILE AZIENDALE ESPERTO/A

Società operante nel settore della produzione di abbigliamento a Magnago (MI) ricerca n. 1 CONTABILE AZIENDALE ESPERTO/A. La risorsa, in autonomia e riportando alla proprietà, dovrà occuparsi di: contabilità generale e fiscale, riconciliazioni bancarie, controllo fatture fornitori, pagamenti, bilanci e rendiconti periodici, budget annuale e scostamenti di periodo. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa nella mansione, titolo di studio minimo diploma di ragioneria o indirizzo equivalente, ottimo utilizzo di Excel e gestionali di contabilità come Team System, discreta conoscenza dell”inglese, possesso di patente B, domicilio in zone limitrofe alla sede di lavoro. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno (8.30-12.30; 14-18). Rif: 14195CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FERNO: CAMERIERI/OPERATORI/TRICI PLURISERVIZI

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca CAMERIERI/OPERATORI PLURISERVIZI. Le risorse si occuperanno di tutte le attività di somministrazione di cibo e bevande alla clientela, tra cui: accoglienza, gestione cassa, operazioni di apertura e chiusura del punto vendita, gestione e rispristino delle scorte, riordino e pulizia del punto vendita. Requisiti richiesti: preferibile esperienza preferibilmente nel settore, conoscenza base della lingua inglese, preferibile possesso del diploma di scuola media superiore, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. Rif: 14190CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA OPERAIO METALMECCANICO

Società metalmeccanica con sede a Busto Arsizio cerca n. 1 APPRENDISTA OPERAIO METALMECCANICO. La risorsa sarà formata dagli addetti al reparto di inserimento all’esecuzione del trattamento di metalli. Requisiti: possesso di diploma di terza media. Si offre: contratto di lavoro subordinato di apprendistato con scopo assunzione, con orario a tempo pieno (9-12;14-18). Rif: 14184 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AUTISTA CONSEGNATARIO PAT. B

Società metalmeccanica con sede a Busto Arsizio cerca n. 1 AUTISTA CONSEGNATARIO. La risorsa dovrà guidare il mezzo aziendale occupandosi del ritiro della merce e della relativa consegna presso i clienti e del ritiro dei materiali presso i fornitori. Requisiti: indispensabile possesso di patente B, utilizzo del Pacchetto Office (World ed Excel), domicilio nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (6 mesi) a scopo assunzione con orario a tempo pieno (9-12;14-18). Rif:14183CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA/ESTERO

Società metalmeccanica con sede a Busto Arsizio cerca n. 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA/ESTERO. La risorsa dovrà occuparsi della gestione del rapporto con i clienti (ubicati sia in Italia che all’estero) predisponendo offerte, preventivi, seguendo lo stato di avanzamento degli ordini, gestendo la corrispondenza telefonica ed elettronica. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, indispensabile conoscenza della lingua inglese (orale e scritta) e di una seconda lingua (francese o tedesco); utilizzo dei principali applicativi informatici e del Pacchetto Office; disponibilità a trasferte. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (6 mesi) a scopo assunzione con orario a tempo pieno (9-12;14-18). Rif:14179 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE VELOCE

Società operante nel settore ristorazione cerca N. 1 ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE VELOCE, che si occuperà della preparazione di cibi e bevande, servizio al tavolo e presa ordini clienti in fast food ubicati a Busto Arsizio e Olgiate Olona. REQUISITI: preferibile ma non necessaria esperienza nella mansione, licenza media o diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua italiana, dinamismo e flessibilità, residenza nei limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato se compatibile; orario di lavoro part time di 20 ore settimanali su turni (anche notturni) dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo infrasettimanale (Rif. 14177AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: BADANTE CONVIVENTE

Famiglia di Busto Arsizio cerca 1 BADANTE CONVIVENTE. Mansioni: Assistenza a persona anziana autosufficiente nella preparazione dei pasti e nella somministrazione dei farmaci. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, pat. B. Orario di lavoro: iniziale diponibilità part-time 25h/sett (11.30-13.30/17.30-20.30, sabato e domenica compresi, con riposo martedì giornata e giovedì mezza giornata), per poi integrare l”orario fino a tempo pieno. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, scopo stabilizzazione a tempo indeterminato. RIF: 14145 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AUTOTRASPORTATORE

Il centro per l”impiego di Busto Arsizio per ditta operante nei trasporti cerca un AUTISTA di camion con bilico . Il lavoro comprende anche attività di carico e scarico merce. Necessaria CE+CQC MERCI. Necessaria esperienza nella mansione. Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi scopo assunzione. Rif. 14139AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO come ADDETTO/A A CUSTOMER CARE

Azienda operante nel settore commercio che offre soluzioni IT e TLC su misura per aziende con sede a Busto Arsizio ricerca n. 1 TIROCINIO come ADDETTO/A CUSTOMER CARE. La risorsa, con il supporto del tutor aziendale, si occuperà di customer care e sviluppo portafoglio clienti. Requisiti: diploma/laurea; ottimo utilizzo dei principali applicativi informatici, buona conoscenza della lingua inglese. Si offre tirocinio da gennaio 2026 con orario a tempo pieno: lun – ven 8.30 – 13.00; 14.00 – 17.30. Prevista indennità di partecipazione. Rif: 14136AR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO come ADDETTO/A A STESURA MANUALI

Azienda operante nel settore commercio che offre soluzioni IT e TLC su misura per aziende, con sede a Busto Arsizio, ricerca n. 1 TIROCINIO come ADDETTO/A A STESURA MANUALI. La risorsa, con il supporto del tutor aziendale, si occuperà di progetti specifici per la stesura di processi e manuali di qualità. Requisiti: diploma/laurea; ottimo utilizzo dei principali applicativi informatici, buona conoscenza della lingua inglese. Si offre tirocinio da gennaio 2026 con orario a tempo pieno: lun – ven 8.30 – 13.00; 14.00 – 17.30. Prevista indennità di partecipazione. Rif:14135AR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO come ADDETTO/A A PROGETTI CYBERSECURITY

Azienda operante nel settore commercio che offre soluzioni IT e TLC su misura per aziende con sede a Busto Arsizio ricerca n. 1 TIROCINIO come ADDETTO/A PROGETTI CYBERSECURITY. La risorsa, con il supporto del tutor aziendale, si occuperà di progetti specifici sulla cybersecurity. Requisiti: diploma/laurea; ottimo utilizzo dei principali applicativi informatici, buona conoscenza della lingua inglese. Si offre tirocinio da gennaio 2026 con orario a tempo pieno: lun – ven 8.30 – 13.00; 14.00 – 17.30. Prevista indennità di partecipazione. Rif: 14134AR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: EDUCATORI/TRICI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA

Cooperativa di Padova cerca EDUCATORI/TRICI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA su diversi plessi dei comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Magnago, Cassano Magnago, Gorla Minore, Olgiate Olona, Marnate e Somma Lombardo. Requisiti richiesti: Laurea in Scienze dell”educazione o Educatore Socio Pedagogico, oppure classi L/SNT2, L-24, LM-51, L-39, L-40,LM-88. Sono ammissibili a selezione anche Diplomati in ambito socio pedagogico e non, con almeno 2 anni certificati di esperienza educativa. Si offre: contratto part time da 8 a 24 ore settimanali a seconda del comune di riferimento a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/26. (Rif.14133MI)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: BANCONISTA (APPRENDISTATO)

Ditta operante nel settore ristorazione cerca UN/A BANCONISTA a Busto Arsizio. La risorsa si occuperà di supporto sala, accoglienza clientela, caffetteria e pulizia (sbarazzo tavoli). Preferibile un titolo di studio nel settore alberghiero ed una discreta conoscenza della lingua inglese. Si propone un contratto di apprendistato part-time. Richiesta flessibilità oraria. Rif.14132AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca n. 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per la CREAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI MACCHINARI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede operativa dell”azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Rif. 14128MC – SI VALUTANO ANCHE I PROFILI DI CANDIDATI IN ETA’ DI APPRENDISTATO ED IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO INERENTE LA MANSIONE.

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MILANO: CONDUCENTE DI AUTOBUS

Società operante nel settore trasporti persone di Milano cerca N. 5 CONDUCENTI DI AUTOBUS, che si occuperanno di trasporto persone tramite noleggio e delle attività relative (carico-scarico bagagli, pulizia veicolo, assistenza viaggiatori). REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione, patente B e D+CQC persone (si valutano anche profili senza patente D+CQC), preferibile diploma di scuola superiore, discreta conoscenza della lingua inglese, residenza nella provincia di Milano. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno con disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi secondo il CCNL applicato (Rif. 14037AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

Azienda di produzione cosmetici di Olgiate Olona (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO. Mansioni: preparazione e miscelazione delle materie prime per la produzione del prodotto, con MOVIMENTAZIONE MANUALE DI SACCHI DA CIRCA 20 kg; confezionamento del prodotto finito con macchine semi-automatiche. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; scuola secondaria di primo grado (scuola media); conoscenza base del PC; residenza nei paesi limitrofi; pat. B. Orario di lavoro: tempo pieno lun-Ven con orario 8.00/17.00 (comprensivo di 1 h di pausa pranzo). Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. RIF. 14002 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINANTE ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI. La persona prescelta imparerà ad elaborare cedolini paga; contributi; F24; a gestire la movimentazione del personale dipendente (assunzioni, cessazioni, trasformazioni) con il gestionale paghe GIS RANOCCHI. Orario di lavoro: tempo pieno flessibile (dal lunedì al venerdì 9.00 -13.00; 13.30-17.30). Si offre inserimento in tirocinio con possibilità di assunzione. (Rif. 13955MI)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca 1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI. Mansioni: elaborazione cedolini paga; contributi; F24; gestione movimentazione personale dipendente (assunzioni, cessazioni, trasformazioni). Requisiti: INDISPENSABILE esperienza pregressa nelle mansioni (si valutano anche profili in possesso di titolo di consulente del lavoro); preferibile ma non indispensabile una buona conoscenza del gestionale paghe GIS RANOCCHI. Orario di lavoro: tempo pieno flessibile (dal lunedì al venerdì 9.00 -13.00; 13.30-17.30). Si offre: contratto a tempo determinato di 12 mesi, con possibilità di successiva stabilizzazione o passaggio diretto a tempo indeterminato. (Rif. 13954MI)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO

Azienda di serramenti di Busto Arsizio cerca N. 1 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO, che si occuperà di carico e scarico materiali, supporto alla gestione del magazzino, consegna e ritiro dei materiali presso clienti e fornitori della zona. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione, indispensabile patente B e patentino muletto in corso di validità, indispensabile esperienza nella conduzione di furgoni, preferibilmente automunito, residenza nei limitrofi. Si offre contratto a chiamata di 6 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo determinato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì 08:00-12:00 e 14:00-18:00 (Rif. 13941AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

CASTELLANZA: TIROCINIO come IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Autoscuola di Castellanza offre la possibilità di effettuare un TIROCINIO come IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A della durata di 6 mesi. La risorsa imparerà a gestire il front office con l’utilizzo del PC. Requisiti richiesti: buona conoscenza del pacchetto Office e buona predisposizione al contatto con il pubblico. Orario di lavoro part time da lunedì a venerdì 15.00-19.00. RIF. 13918MI

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: TIROCINANTE OFFICINA BICICLETTE

Il Centro per l’impiego di Busto Arsizio per officina di biciclette cerca UN/A TIROCINANTE. La risorsa imparerà a ricercare e riparare i guasti nelle biciclette. Si occuperà inoltre di montaggio, smontaggio e collaudo delle stesse.Richiesta buona manualità. Si offre tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione.

Orario di lavoro da lunedì a venerdì : 8-12 e 13-17 RIF.13859AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

OLGIATE OLONA: TIROCINIO come DISEGNATORE CAD 3D

Per azienda metalmeccanica si cerca UN/A TIROCINANTE come DISEGNATORE CAD 3D che si occuperà di realizzazione di progetti con AutoCAD 3D e della raccolta della documentazione tecnica. Necessario un diploma di perito tecnico, una discreta conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dei programmi del pacchetto MS Office e Autocad, preferibile conoscenza del programma INVENTOR. Si offre tirocinio di 6 mesi con orario : ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 . Rif. 13701AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

ISPRA: IMPIEGATO/A CONTABILE

Studio di dottore commercialista con sedi a Ispra e Gavirate ricerca n.1 IMPIEGATO/A CONTABILE da inserire nel proprio organico. La risorsa deve avere esperienza in contabilità ordinaria e dichiarativi, preferibile conoscenza della lingua inglese. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di tre mesi finalizzato all”assunzione, part time 24h settimanali (lunedì e venerdì full time, martedì mattina, giovedì pomeriggio). (Rif. 14196)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MURATORE SPECIALIZZATO/A

Azienda edile di Gallarate cerca 1 MURATORE SPECIALIZZATO/A. La figura si occuperà di realizzare opere in mura, intonaci, tetti e coperture. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, possesso di patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato da Gennaio 2026 (Rif.14188).

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: OPERATORE /TRICE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Azienda edile di Gallarate cerca 1 OPERATORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA. Il candidato utilizzerà miniscavatore, macchine semoventi (terna), autocarri minipala. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, possesso di patente C. Si offre: contratto a tempo indeterminato da Gennaio 2026 (Rif.14187).

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A BAR CAFFETTERIA

Bar Tavola Fredda in Gallarate Centro assume UN/UNA ADDETTO/A BAR CAFFETTERIA. La figura si occupa in autonomia della completa conduzione dell’esercizio dall’apertura alla gestione del banco bar in fascia oraria 06.00 – 14.00 . Requisiti richiesti: esperienza specifica, disponibilità a lavorare Sabato e domenica con 2 giorni di riposo infrasettimanali, predisposizione e forte propensione all’accoglienza attiva e al servizio al cliente, ottimo standing, Diploma e conoscenza della lingua inglese arricchiscono il profilo. Si offre: contratto tempo pieno, determinato 3 mesi rinnovabile.(Rif.14186)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: ADDETTO/A INSTALLAZIONE DI PISCINE

Azienda di costruzione e vendita di piscine, a Cardano Al Campo, cerca 1 ADDETTO/A INSTALLAZIONE DI PISCINE. La/il candidata/o si occuperà di installazione e manutenzione di piscine presso cantieri all”aperto. Requisiti: patente B, competenze base di idraulica e residenza in comuni limitrofi. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all”indeterminato (Rif. 14185)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE

Per società cooperativa di servizi alla persona di Gallarate ricerchiamo n. 5 OSS/ASA per attività di assistenza alla persona. Si richiede attestato per l”esercizio della professione e patente B per i non residenti in zone limitrofe. Si offre contratto a tempo determinato per 12 mesi con possibilità di rinnovo a indeterminato, full time, su tre turni (anche notturno). (Rif. 14092)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GEMONIO: MAGAZZINIERE/A

Azienda operante nella zona di Laveno Mombello (Va) che si occupa di importazione, distribuzione e vendita di legno cerca N.1 MAGAZZINIERE/A, che si occuperà di carico e scarico materiali, supporto alla gestione del magazzino con uso di PC e gestionale, preparazione delle spedizioni. REQUISITI: indispensabile esperienza nella mansione; indispensabile patente B ed essere automuniti; preferibile avere il patentino del muletto in corso di validità, residenza nei paesi limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo determinato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì 08:30-12:30 e 14:00-18:00 (Rif. 14194MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: PREVENTIVISTA/PROJECT MANAGER

Azienda di impiantistica operante nel settore elettrico, meccanico e idraulico con sede a Cittiglio ricerca UN/UNA PREVENTIVISTA/PROJECT MANAGER che si occuperà di elaborazione preventivi, attività tecnico commerciale, verifica avanzamento lavori nei cantieri e gestione delle commesse. Ci rivolgiamo a candidati Diplomati o Laureati in materie tecniche che abbiano maturato una precedente esperienza nel ruolo di Preventivista e/o Project Manager. Si richiede disponibilità a brevi trasferte. Completa il profilo una buona conoscenza dell’Inglese. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato 6 mesi/tempo indeterminato. Rif. 14165DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Azienda di consulenza e servizi nel settore della sicurezza di Laveno ricerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A che si occuperà di contabilità di base, analitica, gestione tesoreria e elaborazione reportistica. Ci rivolgiamo a candidati/e Laureati in materie economiche o Diplomati in Ragioneria che abbiano maturato una precedente esperienza nella mansione e che si siano occupati di contabilità di base, analitica, tesoreria e reportistica. Si richiede una buona conoscenza del pacchetto Office e di programmi di contabilità. Completa il profilo una discreta conoscenza dell’inglese. Orario: full-time; contratto: tempo determinato 6 mesi/tempo indeterminato. (Rif. 14164DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO)

Studio odontoiatrico della zona di Laveno Mombello, ricerca n.1 ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO(ASO). Si richiede il possesso dell””attestato di corso ASO, il possesso della patente e la disponibilità a trasferte nella sede di Varese. Orario di lavoro: martedì 14:30-19:30; mercoledì 9:30-16:30; giovedì 14:30-19:30. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3 mesi con finalizzazione ad assunzione a tempo indeterminato (Rif.14153PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

SARONNO: TIROCINIO come CAMERIERE/A ADDETTO/A SALA

Ristorante situato a Saronno offre: 1 TIROCINIO come CAMERIERE/A ADDETTO/A SALA. Il/la tirocinante dovrà imparare le principali attività di sala: accoglienza clienti, servizio ai tavoli, presa delle comande, allestimento della sala e rispetto delle norme igienico sanitarie. Saranno utilizzati inoltre strumenti di servizio quali: vassoi e carrelli per il servizio, macchina del caffè ed attrezzature per la pulizia; richiesta residenza limitrofa al luogo di lavoro. Si offre tirocinio con rimborso spese, durata di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione futura. Orario tempo pieno, dal lunedì al sabato. (RIF.14191D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GORLA MINORE: ADDETTO/A PULIZIE

Impresa di pulizie con sede operativa a Gorla Minore cerca 1 ADDETTO/A PULIZIE. Preferibile esperienza nella mansione, automunito, residenza Origgio e limitrofi. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato (3 mesi) con possibile stabilizzazione ed orario di lavoro part-time così diviso: lun – merc- giov dalle 17.30 alle 20.00; mart dalle 17.00 alle 20.30; sab dalle 9.30 alle 16.30. Rif.14181L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: TECNICO CABLATORE QUADRI ELETTRICI E BORDO MACCHINA

Azienda del settore di fornitura di servizi industriali, con sede operativa a Caronno Pertusella, cerca: 1 TECNICO CABLATORE QUADRI ELETTRICI E BORDO MACCHINA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella mansione: cablaggi e lettura schema elettrico. Disponibilità ad eventuali trasferte in Italia e all”estero. Possesso del diploma di scuola superiore in Elettronica ed Elettrotecnica o titolo professionale di operatore elettrico. Richiesta capacità di lavorare in gruppo e in autonomia. Possesso della patente B, automunito. Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione futura, orario tempo pieno. (Rif.14146D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: AUTISTA DI AUTOBUS

Società individuale operante nel settore dei trasporti con sede operativa in Caronno Pertusella cerca 1 AUTISTA DI AUTOBUS. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, patente D + CQC trasporto persone in corso di validità. Disponibile eventualmente a brevi trasferte con pernottamento. Tratte urbane e tour con viaggi organizzati. Previsto carico e scarico dei bagagli. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità futura di stabilizzazione. Orario tempo parziale (Rif.14143D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: IMPIEGATI

Centro assistenza fiscale di Saronno cerca 3 IMPIEGATI. Le risorse si occuperanno di accoglienza cliente, lettura email, rispondere al telefono, gestione agenda appuntamenti, ritiro documenti per dichiarazioni fiscali. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; diploma di scuola superiore; buona conoscenza ed utilizzo pc e pacchetto office; buona conoscenza lingua inglese; residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato/part-time di 4 mesi (aprile – luglio), mattina 3 ore e pomeriggio 2 ore. Rif.14123L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: CONTABILE STUDI PROFESSIONALI

Studio commercialista di Venegono Superiore cerca 1 CONTABILE STUDI PROFESSIONALI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata presso studi professionali, gestione contabilità ordinaria/semplificata, scritture di assestamento, bilancio e stesura nota integrativa, dichiarazioni fiscali; diploma ragioneria e/o laurea economia; office. Si offre tempo indeterminato part-time (3 giorni mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – 2 giorni pomeriggio dalle ore 14.00 alle 18.00). (Rif.14193)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO ELETTRICO/ELETTROMECCANICO

Azienda di Vedano Olona cerca 1 ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO ELETTRICO/ELETTROMECCANICO. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel montaggio pezzi su schede elettroniche, assemblaggio pezzi meccanici, saldatura a mano e a stagno, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato 6 mesi prorogabili, giornata. (Rif.14189)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: OPERATORE/TRICE CNC VERTICALE

Azienda di Tradate cerca 1 OPERATORE/TRICE CNC VERTICALE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella programmazione a bordo macchina cnc verticale, autonomia nelle varie fasi di lavorazione, FANUC, lettura disegno tecnico; attestato di qualifica o diploma perito meccanico. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 14175)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: CONDUCENTE PULMAN

Società di noleggio automezzi di Tradate cerca 1 AUTISTA AUTOBUS. Requisiti richiesti: esperienza, pat D + CQC in corso di validità. Si offre tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione. (Rif. 14119)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: OPERAIO/A VETRAIO

Vetraio di Tradate cerca 1 OPERAIO/A VETRAIO. La risorsa si occuperà di molatura, taglio e posa in opera di vetri, e consegne con furgone. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza nella mansione oppure seria motivazione ad imparare il mestiere, patente B, età compatibile con apprendistato, residenza limitrofa alla sede di lavoro, disponibilità a trasferte giornaliere talvolta anche in Svizzera. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, giornata. (Rif. 14102)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: TECNICO ADDETTO/A MANUTENTENZIONE APPARECCHIATURE

Azienda di Tradate cerca 1 IMPIEGATO/A TECNICO ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE per laboratori e strutture sanitarie. Requisiti richiesti: esperienza nella assistenza tecnica strumentazione scientifica; diploma perito elettronico/elettrotecnico/telecomunicazioni o similare; discreto inglese; PC; pat B; residenza nelle vicinanze di Tradate; disponibilità a brevi trasferte su territorio nazionale. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 13961)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VARESE: APPRENDISTA IMPIEGATO/A

Cooperativa sociale di Varese cerca 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A. Requisiti: indispensabile possesso diploma o laurea in ambito economico; automuniti; residenza zone limitrofe città di Varese; utilizzo pacchetto office e preferibile programma zucchetti; disponibilità a saltuarie trasferte di giornata per le sedi di Omegna (VB) e Castano Primo (MI); previsti incentivi contrattuali. Orario: tempo pieno (9-13; 14-18). Contratto: apprendistato. (Rif. 14197 GP)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Per azienda di consulenza informatica ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La risorsa selezionata si occuperà di: contabilità ordinaria (fatture attive e passive, prima nota), gestione rapporti banche e fornitori, compilazione file presenze del personale, archiviazione. Requisiti: esperienza nei rapporti con banche e fornitori, conoscenza pacchetto Office, in particolare Excel. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 9:00-13:00 e 14:00-18:00. Non previsto smart working. Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato di 3 mesi a scopo stabilizzazione. (Rif.14192 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ASSISTENTE ALLA POLTRONA

Per studio dentistico in Varese ricerchiamo n.1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA. La risorsa selezionata si occuperà delle seguenti mansioni: assistenza alla poltrona, ripristino sale cliniche, sterilizzazione, accoglienza pazienti ed allestimento postazioni di lavoro. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione e possesso dell”attestato di abilitazione A.S.O. Orario di lavoro: da concordare. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato. (Rif. 14141 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE

Azienda di commercio seleziona, per sede di Busto Arsizio, 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE, che dovrà occuparsi di fatturazione (ciclo attivo e passivo), di riconciliazione bancarie, di gestione scadenze fiscali, unitamente ad altre attività amministrative generali. Si ricercano persone diplomate o laureate, con ottima padronanza del pacchetto “Office”, e con pregressa esperienza nel ruolo. Gradita ma non indispensabile la conoscenza della lingua tedesca e/o inglese. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Orario a tempo pieno, 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 14180)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: BEAUTY ADVISOR

Multinazionale leader nel settore cosmetico seleziona per il “corner” di Malpensa 1 BEAUTY ADVISOR. La persona selezionata si occuperà di accogliere e supportare la clientela nella fase di acquisto, di fornire consulenza personalizzata su trucco e skincare, di allestimento prodotti e, all’occorrenza, di eseguire attività di cassa. Requisiti indispensabili sono esperienza in ambito di vendita e conoscenza lingua inglese (minimo: livello B1). Richieste inoltre doti di comunicazione, flessibilità, interesse per il settore della cosmetica. Orario su turni da lunedì a domenica, con schema orario part-time di 21 ore settimanali. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 14173)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BESNATE: ADDETTO/A PULIZIE AUTOMEZZI

Azienda che si occupa di noleggio automezzi seleziona, per la sede di Besnate, 1 ADDETTO/A PULIZIE AUTOMEZZI. La persona si occuperà della pulizia e preparazione degli automezzi, tenuta in ordine del piazzale interno. Si richiede possesso patente B, zona di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto part- time di 21h, orario indicativo dalle 8.00 alle 12.00, con tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 14163)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BESNATE: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

NUOVA – Azienda che si occupa di noleggio automezzi seleziona, per la sede di Besnate, 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. La persona si occuperà della pulizia degli uffici, degli spazi comuni e dei servizi igienici. Si richiede possesso patente B, zona di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto part- time di 21h, orario indicativo dalle 8.00 alle 12.00, con tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 14162)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI

Azienda specializzata nella realizzazione di articoli di pelletteria di lusso ricerca a Varese 1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI. Il candidato ideale, che dovrà necessariamente possedere esperienza in ruolo similari, si occuperà in autonomia di pianificazione della produzione, di gestione degli ordini e delle spedizioni dei fornitori e delle comunicazioni (telefoniche/ mail) con gli stessi. Richiesta laurea o diploma di scuola superiore, ottimo uso del pacchetto Office e in particolare di Excel, piena padronanza della lingua inglese (livello C1), doti di relazione interpersonale e di organizzazione del proprio lavoro. Orario a tempo pieno, 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo indeterminato. (Rif. SI 14144)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CAMPIONARISTA

Azienda del settore gomma-plastica con sede a Busto Arsizio ricerca 1 CAMPIONARISTA. La persona, inserita nel reparto di produzione, si occuperà di movimentare rotoli di tessuti cerati, di posizionarli sugli appositi piani di lavoro e di procedure al taglio manuale dei campioni, della raccolta degli stessi e della preparazione per la tranciatura, oltre che delle operazioni di etichettatura dei campioni e della composizione dei campionari. Si ricercano persone con buona manualità, doti di precisione ed attenzione, memoria visiva. Luogo di lavoro non servito da mezzi pubblici. Orario part-time di 21 ore settimanali, da lunedì a venerdì, indicativamente 8-12,00. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento successivo a tempo indeterminato. (Rif. SI 14125)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GERENZANO: IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA PESA

Azienda di Gerenzano specializzata nel settore del recupero del vetro seleziona 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA PESA. Attività previste: gestione dei dati provenienti dalla pesa automatizzata, compilazione “ddt” e formulari appositi, gestione programma settimanale di ingresso ed uscita dei materiali. Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola superiore, ha padronanza degli strumenti informatici e possiede preferibilmente esperienza nel settore dello smaltimento rifiuti e/o in quello logistico. Sede di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Orario a tempo pieno, da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 17,30. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 14063)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/ OPERATRICE DI SALA

Nota catena di ristoranti ricerca per il locale di Varese (centro città) 1 OPERATORE/ OPERATRICE DI SALA. Attività previste: allestimento spazi sala, accoglienza clienti, servizio ai tavoli, riassetto e riordino dei locali. Preferibile esperienza nel settore della ristorazione; richiesta predisposizione al contatto con il pubblico, flessibilità e dinamismo. Orario di lavoro: turni da Lunedì a Domenica, con orario part-time (totale ore e distribuzione delle stesse da definire in fase di colloquio). Assunzione a tempo determinato 7 mesi, scopo stabilizzazione a tempo indeterminato. (Rif. SI 14043)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: ADDETTO/A AMMINISTRATIVO

Compagnia di trasporto aereo cerca 1 ADDETTO/A AMMINISTRATIVO per la sede di Lonate Pozzolo. La persona si occuperà di inserimento di fatture nel portale aziendale, raccolta ed inserimento dati per la gestione assenze del personale, supporto in attività di reportistica e al personale interno. Si richiede possesso di diploma superiore, buona padronanza del pacchetto Office e della posta elettronica (Outlook e Teams). Necessaria la conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario part time di 21h settimanali da lunedì a venerdì con distribuzione oraria da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. MD 13931)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: ADDETTI/E ALLA VENDITA

Azienda nel settore del bricolage e fai da te cerca, per la sede di Venegono Inferiore, 2 ADDETTI/E ALLA VENDITA da inserire nel reparto edilizia e che si occuperanno di carico e scarico della merce sui bancali tramite utilizzo del muletto, assistenza ai clienti nella scelta dei prodotti da inserire nel carrello virtuale tramite utilizzo di palmare, sistemazione e rifornimento degli scaffali, tenuta in ordine del reparto. Richiesto possesso di diploma, buona predisposizione al contatto con il pubblico e preferibile possesso patentino del muletto. L’orario previsto è di 21 ore settimanali su turni, da lunedì a domenica, dalle 07.00 alle 21.00 da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 13857)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI

Azienda di servizi ricerca per aeroporto di Malpensa 1 ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI. La persona si occuperà delle operazioni manuali di avvolgimento valigie tramite film plastico in uscita da macchinario apposito; dovrà gestire i pagamenti del servizio tramite Pos, illustrare il servizio ai potenziali clienti. Si ricercano candidati in grado di movimentare carichi e stazionare in piedi in modo continuativo, con propensione al contatto con il pubblico, automuniti. Orario: 40 ore settimanali, su turni da lunedì a domenica, in fascia oraria compresa fra le 11,00 e le 21,00. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, con finalità inserimento a tempo indeterminato (Rif. SI 13251)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it