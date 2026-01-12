Ubriaco aggredisce un carabiniere a Luino: arrestato un senza fissa dimora
È successo nel pomeriggio di domenica 11 gennaio tra viale Dante e piazza Garibaldi, dove era in corso l’intervento di soccorso per due donne investite
È finito in manette dopo aver colpito con un pugno un carabiniere intervenuto per calmarlo. Protagonista dell’episodio, avvenuto nel pomeriggio di domenica 11 gennaio a Luino, è un cittadino romeno senza fissa dimora, accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, si era avvicinato al luogo di un incidente stradale dove due donne erano state investite da un’auto. Inizialmente curioso, si è poi trasformato in un disturbatore molesto, fino all’aggressione del militare.
Due donne investite: caos durante i soccorsi
L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi è avvenuto tra viale Dante e piazza Garibaldi, dove ieri intorno alle 16 due donne di 63 e 67 anni erano state investite da un’auto. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono risultate gravi.
Sul posto erano accorsi gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri della stazione di Maccagno e i soccorritori del 118, con tanto di eliambulanza. Mentre erano in corso i rilievi e le operazioni di soccorso, l’uomo si è avvicinato attirato da quanto stava accadendo.
Molestie e tensione: poi il pugno al militare
L’uomo ha iniziato a infastidire i presenti, diventando sempre più molesto. Nonostante i ripetuti inviti da parte dei carabinieri a mantenere la calma e allontanarsi, il soggetto ha reagito con crescente aggressività.
Il momento più grave si è verificato quando l’uomo ha colpito con un pugno al volto uno dei militari intervenuti. A quel punto è scattato l’arresto, eseguito in accordo con l’autorità giudiziaria.
La notte in caserma e l’udienza
Dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza della caserma dell’Arma di Luino, il cittadino romeno è stato accompagnato questa mattina, lunedì 12 gennaio, in tribunale a Varese per la convalida dell’arresto.
