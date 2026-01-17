Ulissea – Un viaggio straordinario: al Fratello Sole il teatro diventa inclusione

Standing ovation per le ragazze e i ragazzi con tutto il pubblico in piedi che non si smetteva più di applaudire. Venerdì 16 gennaio al Cinema Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio, è andato in scena lo spettacolo teatrale “Ulissea – Un viaggio straordinario”, portato in scena dalla compagnia giovanile dell’associazione Insieme è Bello.

L’evento ha visto protagonisti un gruppo di ragazze e ragazzi diversamente abili – o, come amano definirsi, “abilmente diversi” – che frequentano l’associazione e partecipano a diverse attività diurne, tra cui laboratori teatrali ed espressivi. Il risultato è stato uno spettacolo intenso e partecipato, capace di coinvolgere il pubblico e trasmettere un messaggio forte di inclusione e condivisione.

Ispirata al mito di Ulisse, la rappresentazione ha raccontato il viaggio come metafora della vita: un percorso fatto di sfide, incontri, ostacoli e conquiste. Sul palco, i giovani attori hanno saputo trasformare il racconto epico in una narrazione personale e collettiva, mettendo in luce emozioni autentiche, talento e grande impegno. Tanti momenti musicali alternati a recitazione divertente e originale.

Il teatro si è confermato ancora una volta uno strumento potente di integrazione sociale, capace di valorizzare le diversità e di creare legami. Un pubblico eterogeneo è molto partecipe ha contribuito a rendere la serata un vero momento di comunità. Ulissea – Un viaggio straordinario ha lasciato un segno profondo non solo per la qualità della messa in scena, ma soprattutto per il messaggio che ha saputo trasmettere: insieme, davvero, è più bello.