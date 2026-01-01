Ultimo nato dell’anno nel Varesotto: Dante apre il racconto delle nuove nascite
Tra bilanci dell’anno e primi fiocchi azzurri e rosa negli ospedali del territorio
Si chiama Dante, pesa 3.800 grammi ed è nato all’ospedale di Busto Arsizio: è lui l’ultimo nato dell’anno nel Varesotto, simbolo di un 2025 che si chiude con numeri e storie che parlano di vita e futuro.
A Gallarate, invece, l’ultimo nato della giornata di ieri è stato un maschietto, venuto alla luce alle 10.15, dal peso di 3.950 grammi. Un parto che ha chiuso idealmente l’anno nel reparto maternità gallaratese.
Guardando ai dati complessivi del 2025, a Gallarate si contano 491 nati, con una lieve prevalenza femminile: 251 femmine e 240 maschi. Numeri che raccontano un equilibrio quasi perfetto tra fiocchi rosa e azzurri.
Situazione analoga a Busto Arsizio, dove nel corso dell’anno sono venuti alla luce 687 bambini, anche qui con un bilancio molto equilibrato: 344 maschi e 343 femmine, a conferma di un andamento stabile delle nascite nel principale presidio ospedaliero della zona.
Dal Del Ponte a Tradate e Cittiglio: quasi 3.700 bambini nati nel 2025. Nascite in controtendenza rispetto al dato nazionale. Capodanno tra fiocchi rosa e azzurri negli ospedali del territorio.
