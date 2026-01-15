Un caso di legittima difesa. Il cantiere della superstrada è già in ritardo. Attenzione al freno a mano



Tra le principali notizie di giovedì 15 gennaio si indirizza verso la legittima difesa l’indagine sul ladro morto durante un tentativo di furto a Lonate Pozzolo; una donna è rimasta ferita dopo essere stata travolta dalla propria auto parcheggiata male; non è ancora chiaro se il cantiere della nuova superstrada tra Busto e Gallarate ripartirà a breve.