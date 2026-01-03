Un incontro pubblico per il futuro del centro sportivo di Viggiù
Giovedì 8 gennaio la Sala Consiliare ospiterà un vertice informativo voluto dall'amministrazione comunale per illustrare le tempistiche e le procedure amministrative legate alla futura gestione dell'area sportiva
Il futuro del centro sportivo comunale “Giulio Bizzozzero” di Viggiù entra in una fase decisiva di confronto. Dopo la manifestazione d’interesse presentata dal Varese Football Club per la gestione della struttura, l’Amministrazione Comunale di Viggiù ha deciso di convocare un incontro pubblico per fare chiarezza sulle procedure in corso e sulle prospettive dell’area.
Un incontro per fare chiarezza
La decisione di promuovere questo momento di informazione nasce dalla volontà del Comune di illustrare nel dettaglio l’iter amministrativo per l’assegnazione della gestione. L’invito è rivolto non solo ai vertici della società sportiva locale, ma anche alle famiglie dei giovani atleti che quotidianamente frequentano i campi del centro sportivo.
«L’Amministrazione Comunale di Viggiù, nell’ambito delle procedure attualmente in corso per l’assegnazione in gestione del Centro Sportivo comunale “Giulio Bizzozzero”, ritiene opportuno promuovere un momento di confronto e informazione – si legge nella nota ufficiale firmata dal sindaco Emanuela Quintiglio –. L’obiettivo è quello di incontrare il Direttivo della Società unitamente ai genitori degli atleti per illustrare il procedimento amministrativo in atto e fornire indicazioni sulle tempistiche connesse».
Coordinate dell’appuntamento
L’incontro si terrà mercoledì 8 gennaio alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Viggiù. Sarà l’occasione per i cittadini e i soci della squadra locale di comprendere come si integrerà l’eventuale progetto del Varese Football Club con le esigenze del territorio viggiutese.
Il Varese si propone per la gestione del Centro Sportivo di Viggiù
