Varese News

Varese Laghi

Un laboratorio gratuito di difesa personale a Cocquio Trevisago

Il seminario ha l’obiettivo di fornire nozioni pratiche di difesa personale, aumentando la consapevolezza, la sicurezza e la capacità di reazione in situazioni di potenziale pericolo

Versus, corso di difesa personale

L’Accademia dello Sport Varesina organizza a Cocquio Trevisago un laboratorio gratuito di difesa personale aperto a uomini e donne, in programma sabato 31 gennaio dalle 9:30 alle 12:30.

L’evento è organizzato da Stefano Gallucci, fondatore e responsabile dell’Accademia dello Sport Varesina, da anni impegnata nella promozione dello sport, della sicurezza personale e della prevenzione attraverso attività formative accessibili alla cittadinanza.

Il seminario ha l’obiettivo di fornire nozioni pratiche di difesa personale, aumentando la consapevolezza, la sicurezza e la capacità di reazione in situazioni di potenziale pericolo. Durante l’incontro verranno affrontati temi legati alla prevenzione, alla gestione dello stress e alle tecniche base di autodifesa, con un approccio adatto a partecipanti di ogni livello, anche senza esperienza pregressa.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione tra l’Accademia dello Sport Varesina e il Comune di Cocquio Trevisago, volto a promuovere attività sociali e sportive di interesse pubblico. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3885864910. La partecipazione è gratuita, ma si richiede la prenotazione per motivi organizzativi.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.