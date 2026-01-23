Un laboratorio gratuito di difesa personale a Cocquio Trevisago
Il seminario ha l’obiettivo di fornire nozioni pratiche di difesa personale, aumentando la consapevolezza, la sicurezza e la capacità di reazione in situazioni di potenziale pericolo
L’Accademia dello Sport Varesina organizza a Cocquio Trevisago un laboratorio gratuito di difesa personale aperto a uomini e donne, in programma sabato 31 gennaio dalle 9:30 alle 12:30.
L’evento è organizzato da Stefano Gallucci, fondatore e responsabile dell’Accademia dello Sport Varesina, da anni impegnata nella promozione dello sport, della sicurezza personale e della prevenzione attraverso attività formative accessibili alla cittadinanza.
Il seminario ha l’obiettivo di fornire nozioni pratiche di difesa personale, aumentando la consapevolezza, la sicurezza e la capacità di reazione in situazioni di potenziale pericolo. Durante l’incontro verranno affrontati temi legati alla prevenzione, alla gestione dello stress e alle tecniche base di autodifesa, con un approccio adatto a partecipanti di ogni livello, anche senza esperienza pregressa.
L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione tra l’Accademia dello Sport Varesina e il Comune di Cocquio Trevisago, volto a promuovere attività sociali e sportive di interesse pubblico. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3885864910. La partecipazione è gratuita, ma si richiede la prenotazione per motivi organizzativi.
