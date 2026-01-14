Un nuovo medico nell’ambulatorio comunale di Gavirate: presi in carico 600 cittadini

Il 2024 si era aperto con la crisi della medicina di base a Gavirate. Il pensionamento di due curanti aveva creato gravi problemi alla popolazione. L’amministrazione si era mossa ottenendo, nel tempo, due medici nell’ambito distrettuale e avviando una politica incentivante con l’ambulatorio di via Besozzi.

Il pensionamento della dottoressa Silvana Alberio lo scorso anno ha acuito nuovamente i disagi tant’è che, a novembre, la giunta Parola si era mossa promuovendo tariffe agevolate a chi decideva di assicurare la presenza nel territorio comunale anche in aggiunta al proprio studio principale.

Una proposta che è stata accettata dalla dott.ssa Arianna Lagioia, medico con ambulatorio a Brebbia, che ha sottoscritto una convenzione con il Comune per l’utilizzo dell’ambulatorio comunale in Piazza Besozzi. La nuova curante ha preso in carico 600 dei pazienti rimasti senza la dottoressa Alberio. Tra loro, alcuni casi problematici che non possono muoversi dal comune.

Il medico sarà presente tutti i martedì mattina, su appuntamento.

Il Sindaco Massimo Parola esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto e spera che, dalla primavera, la dottoressa possa anche ampliare ancora la platea di assistiti: «Ringrazio la dott.sa Arianna Lagioia per la disponibilità e per aver scelto di mettere le sue competenze al servizio della nostra comunità. La sua presenza in ambulatorio rappresenta un passo concreto verso un’assistenza più vicina ed accessibile per tutti i gaviratesi».